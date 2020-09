Zlé správy od českých susedov: Rekordný počet nakazených za necelý deň!

Nárast nových prípadov choroby COVID-19 v Česku bol v piatok k večeru opäť rekordný, k 18:00 pribudlo 908 nakazených.

Je to viac, než bývalo od marcového začiatku epidémie až do 8. septembra prípadov za celý deň. Vyplýva to z údajov na webe ministerstva zdravotníctva. Dnešný počet novo potvrdených prípadov k večeru je skoro o dve stovky vyšší ako za rovnaký čas vo štvrtok, kedy potom bolo za celý deň zaznamenaných rekordných 1382 nakazených.

Od 1. marca, kedy sa v Česku objavili prvé prípady nákazy koronavírusy, bolo zaznamenaných 33 322 nakazených. Zhruba dve tretiny z nich sa z choroby vyliečilo a 448 ľudí zomrelo. V poslednej dobe prudko vzrástlo množstvo ľudí aktuálne trpiacich novým koronavírusom. Len od začiatku septembra sa už zdvojnásobioo na terajších viac ako 12 000 chorých, čo je najvyšší počet od začiatku epidémie.