Mama vraha Marčeka v slzách: Prosbu o odpustenie prijali len Kuciakovci, tvrdé slová Kušnírovej!

Dojemné odkazy rodičov vraha a obetí.

Po tom, čo mama Miroslava Marčeka (37), ktorý sa priznal k poprave Jána Kuciaka († 27) a Martiny Kušnírovej († 27), poslala ospravedlnenie rodinám zavraždeného páru, prehovoril aj otec novinára Jozef Kuciak. Srdcervúci odkaz matky vraha, ktorá žiadala odpustenie za smrť ich detí, Kuciakovci prijali, Zlatica Kušnírová má však na vec úplne iný názor.

Matka Miroslava Marčeka, ktorý sa priznal k poprave dvojice, prežíva ťažké a smutné obdobie. Jej syn dostal za úkladnú vraždu mladého nevinného páru 23-ročný trest a najnovšie má vážne zdravotné problémy aj jej manžel. „Má rakovinu, nie je na tom dobre, starám sa o neho, kŕmim ho, leží, je to s ním zle. Syna už asi nikdy neuvidí, len leží a veľmi zle to celé znáša,“ povedala pre Nový Čas Eva Marčeková (65), ktorú trápi aj to, že syn nechce vo väzení prijímať rodinné návštevy.

Zronená matka však napriek priznaniu svojho potomka stále verí v jeho nevinu. „Je to náš syn a vždy bude. Nikdy neprijmeme to, že on to urobil, nikdy. Neviete si predstaviť, aké je to hrozné, sledujeme celý ten proces, vidíme rodičov dvoch zavraždených mladých ľudí, ktorí sa chceli zobrať, mali celý život pred sebou, a teraz vidíte svojho syna, ako hovorí, že ich zabil... Neviem, či sa nad nami ich rodičia zmilujú a odpustia nám, ale veľmi nám je to ľúto,“ žiadala osudom ťažko skúšaná žena o odpustenie na diaľku rodiny pozostalých Jána Kuciaka a Martinky.

„Veľmi nám je ľúto, čo sa stalo. Chcela by som aj rodičom zavraždených odkázať, ako veľmi nás to mrzí, bolí, ako plačem vždy, keď ich vidím, ani neviem, ako povedať, čo cítime,“ vyliala si srdce Marčekova mama.