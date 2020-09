Ženích to poriadne prepískol, ako mohol niečo také spraviť? Nad záberom zo svadby budete krútiť hlavou

Svadba je dôležitým míľnikom u každého páru. Často však nedopadne podľa predstáv mladomanželov.

Burak si priniesol na svadobnú hostinu notebook, aby pustil svojej milovanej manželke špeciálne video. Vyskytli sa však technické problémy a tak sa 28-ročný Turek rozhodol, že si skráti čas hraním videohry. Záber, na ktorom hrá vedľa svojej znudenej nevesty sa stal okamžite virálny.

Portál SPORTbible zistil totožnosť ženícha a vyspovedal ho. "Notebook som priniesol na svadbu, pretože som vytvoril video o našom vzťahu. Bolo strašne veľké," vysvetlil Burak. Pre nečakané problémy museli svadobčania čakať, aby si ho mohli pozrieť. "Jeden z organizačného tímu nám zahlásil, že to potrvá ešte 30 minút. Po tom vyhlásení som si zo žartu zapol hru," dodal. "Moja žena by mi zničila počítač, ak by to nebol len žart. Zahral som si dve hry a potom som to vypol."

Jeho mladá manželka nezdieľa nadšenie z počítačových hier. "Je ťažké povedať či to má rada alebo nie. Našťastie mám manželku, ktorá mi dovolí mať nejakú zábavku, ak si vyčlením čas aj na ňu." Priznal, že občas je to náročné. Keď má náladu, neodtrhne sa cez týždeň od počítača aj 3-4 hodiny a cez víkend dokáže hrať aj 7 hodín.