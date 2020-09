Keď vyšli von držiac sa za ruku, všetci po nich zízali: Kráska už svojho manžela neskrýva

Kelsey Kammeyer Allen (25) stretla svojho manžela Paula (53), keď mala len 19 a on 47. Hoci musia často čeliť predsudkom, sú spolu šťastní. Ako informuje portál LadBible, dvojica sa zobrala v júni 2019.

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

Dvadsaťpäťročná Kelsey priznáva, že si nikdy zámerne nehľadala staršieho partnera. Medzi ňou a Paulom je veľký vekový rozdiel a na začiatku to nemali ľahké. „Šli sme von a ľudia na nás zízali. Bola som nervózna, keď som ho držala za ruku, pretože som vedela, že nás ľudia súdia,“ hovorí Kelsey. Trápilo ju, že ženy, ktoré randia so staršími mužmi, musia čeliť mnohým predsudkom a väčšinou sú považované za zlatokopky. „Nakoniec som sa na to vykašľala. Uvedomila som si, že ho milujem, život je príliš krátky a na názore druhých nezáleží, pokiaľ sme my šťastní,“ vysvetlila.

Ich okolie si najskôr ich vzťahom nebolo isté. Keď sa však obe rodiny stretli, začali ich chápať. Paul má tri deti vo veku 27, 25 a 23 rokov a tri vnúčatá. Najskôr si neboli isté, aký má Kelsey zámer, no teraz spolu vychádzajú veľmi dobre. Paul plánuje so svojou manželkou aj spoločné dieťa. Kelsey teda ešte nie je mama, no už je z nej nevlastná babka.

Hoci Kelsey nepredpokladala, že skončí s niekým, kto je dvakrát taký starý ako ona, dúfa, že jej príbeh povzbudí ostatných, aby nedbali na názory druhých. Verí, že predsudky, ktoré sprevádzajú vzťahy s veľkým vekovým rozdielom, raz budú prekonané. „Existuje mylná predstava, že mladšie ženy sú so staršími mužmi len pre peniaze,“ hovorí. Podľa jej slov tvoria s Paulom úplne normálny pár a vek je len číslo. „Jeho dcéra povedala niečo veľmi milé, a síce že mám starú dušu a on mladé srdce, a preto sa k sebe hodíme,“ uzavrela Kelsey.