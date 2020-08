Pellegrini veští Matovičovi rozpad jeho hnutia OĽaNO: Štipľavé slová expremiéra

Roztržka medzi premiérom a jeho predchodcom pokračuje.

Po tom, čo premiér Igor Matovič (47) obvinil Petra Pellegriniho (44), že s pomocou naverbovania exvyšetrovateľa Gorily Lukáša Kyselicu (42) do Vojenského spravodajstva chcel počas volebnej kampane rozložiť OĽaNO, si expremiér neodpustil štipľavú poznámku. Matovičove obvinenia však Pellegrini razantne odmietol.

Bývalý štátny tajomník ministerstva vnútra a exvyšetrovateľ tímu Gorila Lukáš Kyselica odišiel z funkcie po tom, čo vyplávala na verejnosť informácia, že počas volebnej kampane bol zároveň príslušníkom vojenskej tajnej služby.

Premiér Igor Matovič sa ho vtedy zastal, nazval ho hrdinom a obvinil svojho prechodcu z nekalých praktík. „Podľa mojich informácií ho ľudia blízki Petrovi Pellegrínimu vo vedení Vojenského spravodajstva chceli zneužiť pred voľbami na rozvrat nášho hnutia OĽaNO zvnútra. Chceli dosiahnuť rozpad hnutia a za akúkoľvek cenu zabrániť, aby sme mohli zostaviť vládu... nepodarilo sa,“ napísal Matovič v statuse na sociálnej sieti a neodpustil si dôvetok. „Tajné služby štátu zneužívajú voči svojim politickým oponentom len tí najperverznejší diktátori,“ uviedol premiér.

Pellegrini odmieta, že by sa toho dopustil, a uviedol, že si vyprosí, aby mu dával Matovič podobné odkazy cez statusy. „OĽaNO nie je potrebné rozkladať formou tajných agentov. Postupne sa to ich parádnymi personálnymi nomináciami rozpadne aj samo,“ okomentoval bývalý predseda vlády Pellegrini Matovičovo obvinenie v relácii Na telo plus na portáli tvnoviny.sk. Pellegrini tiež naznačil, že celá kauza nemusela prebehnúť tak, ako sa doteraz prezentuje, a Lukáš Kyselica mohol, naopak, vynášať informácie z prostredia Vojenského spravodajstva svojim kolegom v strane OĽaNO.