Herec Robert Pattinson mal pozitívny test na koronu: Batman dostal vírus z netopiera

Nekonečný príbeh! Nového Batmana začali nakrúcať pri škótskom Glasgowe už na začiatku roka. Potom však prišiel koronavírus a filmári mali 6 mesiacov nútenú pauzu.

Pred pár dňami nakrúcanie obnovili, no opäť sa prerušilo – hlavný predstaviteľ Robert Pattinson (34) mal pozitívny test! Batmana už stvárnili George Clooney, Michael Keaton, Ben Affleck či Christian Bale. No až upírsky hrdina Pattinson sa stal prvým, ktorý sa tiež nakazil pri globálnej pandémii. Ukázalo sa, že ani Batman nie je imúnny proti vírusu, ktorý pochádza z netopiera.

Nový Batman mal pôvodne ísť do kín v júni 2021, no po prvej pauze ohlásili jeho odloženie na október 2021. Obnovené nakrúcanie pri Londýne trvalo len pár dní a zatiaľ nie je jasné, dokedy ďalšia pauza potrvá a či spôsobí ďalšie posunutie premiéry. Filmové štúdiá uviedli iba to, že člen tímu, ktorý nakrúca nového Batmana, mal pozitívny test a momentálne je v izolácii. Magazín Vanity Fair uviedol, že dotyčným pozitívne testovaným je britský herec Robert Pattinson.





Ďalší hrdinovia s koronavírusom

Antonio Banderas - Zorro



Pozitívny výsledok testu dostal na svoje 60. narodeniny 10. augusta. Po dvoch týždňoch oznámil, že sa vyliečil.





Dwayne Johnson - Kráľ Škorpión

Akčný herec, známy pod prezývkou The Rock, oznámil, že sa nakazil aj s celou rodinou. Ochorenie už prekonali.





Idris Elba - Heimdall zo série o Thorovi

Bol jednou z prvých celebrít, ktoré sa infikovali. Pozitívny výsledok testu mal už v marci. Symptómy sa mu neprejavili.