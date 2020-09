Odborníčka Kurilovská o tom, ako hlasoval senát v kauze Kuciak: Je to neobvyklé, ale zákonné

Podľa špecialistky na trestné právo Lucie Kurilovskej môže Najvyšší súd SR (NS SR) štvrtkové rozhodnutie Špecializovaného trestného súdu (ŠTS) v Pezinku vo veci úkladnej vraždy Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej aj úplne zvrátiť.

Povedala to v rozhovore pre spravodajský portál Webnoviny.sk. Uviedla, že o odškodnenie v civilnom konaní sa podľa nej rodiny obetí báť nemusia.

Kurilovská vysvetlila, že teraz bude o veci rozhodovať NS SR. Keď ten dostane odvolanie, musí si vyžiadať celý spis, preštudovať ho a môže urobiť viaceré rozhodnutia. Buď oslobodzujúci rozsudok potvrdí, čiže prokurátorovi nevyhovie, alebo rozhodne aj sám. NS SR tak môže rozhodnutie ŠTS aj úplne zvrátiť. Ako Kurilovská objasnila, právny názor a náhľad na vec a na vyhodnocovanie dôkazov môžu byť naozaj rôzne. „Bolo to nakoniec vidieť aj na senáte – nie len tak odročili termín vyhlásenia rozsudku, neboli jednotní pri vyhodnocovaní dôkazov a podľa všetkého sa naozaj udialo, že tým, že mali iba nepriame dôkazy a niektorí členovia senátu mali pochybnosti o vine, museli sa prikloniť na stranu obžalovaného,“ povedala.

Na informáciu, že dvaja sudcovia v procese prehlasovali predsedníčku senátu, Kurilovská reagovala, že to bolo neobvyklé, no zákonné. „Rozhoduje sa väčšinou hlasov, máme trojčlenný senát, predseda senátu hlasuje ako posledný a hlasy, ktoré sú najmenej priaznivé sa rôzne pričítavajú k tým priaznivejším, tak sa nakoniec mohlo stať aj toto,“ priblížila. Dodala, že to bolo legitímne a v súlade s trestným poriadkom, no nie veľmi bežné, rovnako ako odročenie vyhlásenia.