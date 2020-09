Padne na súde dlho očakávaný verdikt?! 5 otáznikov okolo vraždy Jána Kuciaka († 27)

Špecializovaný trestný súd by mal dnes vyniesť dlho očakávaný rozsudok v prípade vraždy novinára Jána Kuciaka († 27) a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej († 27).

Prokurátor navrhol trojici obžalovaných Marianovi Kočnerovi (57), Alene Zsuzsovej (46) a Tomášovi Szabóovi (42) trest 25 rokov. Udalosti posledných týždňov však naznačujú, že sudcovia mali problém zhodnúť sa na definitívnom verdikte. V prípade tak vyvstalo viacero otáznikov, ktoré naznačujú, že rozhodovanie nebolo také jednoduché, ako sa mohlo zdať.

Rozsudok mal padnúť už začiatkom augusta, senát však na poslednú chvíľu zmenil názor a preložil ho na dnes. Začiatkom tohto týždňa sa však situácia opäť skomplikovala vďaka novému dôkazu, ktorý predložil prokurátor. Ide pritom o veľmi neštandardnú situáciu. Ani obhajca matky zavraždenej Martiny Roman Kvasnica nevedel, o čo ide. „Zatiaľ nie. Zatiaľ som to neobdržal. Predpokladám, že na pojednávaní. Takže neviem vám nič povedať,“ vyjadril sa Kvasnica.

Nevedel odpovedať ani na otázku, či dnes padne rozsudok. „Neviem. Neviem to odhadnúť. Ide pre mňa o atypickú situáciu, takže ju nedokážem vyhodnotiť,“ dodal Kvasnica. Do úvahy totiž pripadajú dve možnosti - buď súd dôkaz zamietne a vynesie rozsudok, alebo prípad vráti do dokazovania a rozsudok sa opäť oddiali.

1. Dostatok a sila dôkazov

Sudcovia museli zvážiť, či je na odsúdenie trojice dostatok dôkazov, ktoré sú nespochybniteľné. Veľa z nich je totiž nepriamych najmä v prípade hlavného obžalovaného Kočnera. V šifrovanej aplikácii Threema si obžalovaní nikdy o vražde priamo nepíšu. Kočner a Zsuzsová si vymieňali správy len o vypadnutom zube, 50-tisícoch eur a o tom, že sneh zametie stopy. Obhajcovia obžalovaných využili vo svoj prospech aj to, že niektoré výpovede sprostredkovateľa vraždy Zoltána Andruskóa nesedia - napríklad to, či sa stretol so Zsuzsovou doobeda alebo poobede. Mená aj udalosti však sedia a zapadli do seba ako kúsky skladačky.

2. Odloženie rozsudku

Pochybnosti vyvolalo aj odloženie verdiktu, ktorý mal byť pôvodne vyrieknutý už 5. augusta. Na poslednú chvíľu sa o mesiac posunul, pričom dôvodov tohto náhleho rozhodnutia môže byť viacero. Pravdepodobne sa trojica sudcov nevedela zhodnúť na výške trestov alebo dokonca na tom, či sú všetci z trojice obžalovaných vinní. Dopriali si preto viac času.