Vodiči v Banskej Bystrici sa cítia ako v Kocúrkove: Semafor na uzavretej ceste brzdí premávku

Držia si nervy na uzde! Na hlavnom ťahu v centre Banskej Bystrice trápia vodičov viaceré dopravné obmedzenia.

Jednou z nich je úplná uzávierka ulice z dôvodu realizácie protipovodňových opatrení. Aj keď je jedna z vetiev hlavnej križovatky uzatvorená a nejazdia tam autá, semafory sú stále zapnuté na všetkých štyroch vetvách. Viacerí vodiči hovoria o Kocúrkove, keďže cesta je uzatvorená, mali by tam semafor vypnúť. Vďaka tomu by bola na ostatných troch vetvách premávka plynulejšia a netvorili by sa tam kolóny.

„Kolóny sa tam tvoria najmä počas dopravnej špičky. Na viacerých miestach, na hlavnom ťahu popri Hrone, stavajú protipovodňové zábrany a je tam dosť dopravných obmedzení. Nemilo ma prekvapilo, že na križovatke, kde je uzatvorená cesta cez most, je stále funkčný semafor. Hoci tam svieti zelená, žiadne auto tadiaľ nepôjde. Keby sa odstavil semafor, ak je to možné, premávka by bola oveľa plynulejšia,“ povedal Novému Času vodič Ján (40) z Banskej Bystrice.

Situáciou na spomínanej križovatke sa zaoberala aj polícia. Vypnutie jednej vetvy zo štyroch je veľmi zložité. „Na križovatke pri uzatvorenej ceste II/591 sa nebude upravovať signálny plán, aj keď je jedna vetva križovatky uzatvorená, jednak preto, že do uzatvorenej cesty môžu vchádzať aj vychádzať vozidlá stavby. A aj preto, že kým by prebehol celý proces ohľadne zmeny signálnych plánov od jeho objednania až po samotnú realizáciu, uzatvorená cesta už bude aj otvorená,“ uviedla banskobystrická krajská policajná hovorkyňa Mária Faltániová s tým, že ani na nadväzujúcej križovatke na hlavnom ťahu sa signálne plány meniť nebudú. Podľa nej na plynulosť cestnej premávky v dopravných špičkách tam chodia dohliadať policajti.