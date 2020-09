Saganovi bude 5. etapa sedieť ako uliata: Tešme sa na záverečný špurt

Ako vidí 5. etapu Tour de France 2020 Vendelín Kvetan (65) - bývalý tréner reprezentácie SR a Dukly Trenčín?

„Grafické znázornenie etapy vyzerá, akoby sa jazdilo od štartu do cieľa dolu kopcom. Nie je to tak, veď sú vypísané dve horské prémie, aj keď len IV. kategórie. Etapa je typicky šprintérska. Aj keď Peter Sagan v pondelok v etape nezvíťazil, predsa len sa obliekol do zeleného dresu a som presvedčený, že spolu s tímom urobia všetko pre to, aby si ho udržal. Tešme sa na záverečný špurt, kde posledné kilometre idú mierne do kopca, čo by Petrovi mohlo vyhovovať. Pritom musí bodovať aj na rýchlostnej prémii, má k dispozícii spoľahlivého pomocníka – Taliana Daniela Ossa. Šprintérske tímy si musia dať pozor na to, aby skupinu v úniku včas zlikvidovali.“

5. etapa

Štart: 13.20 hod. (Gap)

Cieľ: 17.29 hod. (Privas)

Profil: rovinatý (183 km)

Šanca Sagana: veľká