Gröhling o telesnej výchove na školách: Bezpečnosť a zdravie všetkých je prvoradé

Ak to bude potrebné, termín testovania pohybových predpokladov žiakov 1. až 3. ročníka sa posunie. rozhovore pre TASR to pred začiatkom školského roka 2020/2021 uviedol minister školstva, vedy, výskumu a športu Branislav Gröhling (SaS).

"Tak, ako sme posúvali ostatné overovania vedomostí či už testovanie piatakov na máj, si myslím, že toto budeme vedieť tiež vyriešiť," poznamenal minister. Testovanie pohybových predpokladov žiakov 1. až 3. ročníka základných škôl sa má uskutočniť od 2. septembra do 31. októbra na všetkých základných školách okrem základných škôl pre žiakov so zdravotným postihnutím. Výsledky žiakov zadajú školy do informačného systému testovania žiakov do 30. novembra. Z tohto systému budú môcť školy v januári 2021 vytlačiť žiakom aj certifikáty, v rámci ktorého dostane žiak aj jeho rodič informáciu o tom, na akej úrovni sa nachádza v jednotlivých motorických testoch vo vzťahu k populácii.

Minister poznamenal, že pri používaní telocviční sa budú v prvom rade pozerať na bezpečnosť a zdravie všetkých. "Ak to bude vyžadovať situácia, budeme sa snažiť nájsť nejaký iný spôsob vyučovania telesnej výchovy. Verme tomu, že za prvé dva týždne vychytáme všetky problémy, čo sa týka vzdelávania, a potom budeme fungovať normálne," uviedol. Ako podotkol, s vyučovaním telesnej výchovy majú skúsenosti už aj z výučby dištančnou formou.

Do 20. septembra, podľa opatrení na školský rok 2020/2021, základné a stredné školy i školské zariadenia nemajú využívať telocvične, posilňovne ani ostatné vnútorné priestory určené na šport.