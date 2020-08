Opäť to nevyšlo: Sagan nezvládol finiš tretej etapy

Slovenský cyklista Peter Sagan obsadil 5. miesto v pondelňajšej 3. etape 107. ročníka Tour de France. Víťazstvo na 198 km dlhej trati z Nice do Sisteronu si vybojoval v hromadnom dojazde Austrálčan Caleb Ewan z Lotta Soudal. Druhý finišoval Ír Sam Bennett (Deceuninck-Quick Step) a tretí skončil Talian Giacomo Nizzolo (NTT).

Žltý dres pre lídra celkového poradia si udržal domáci Julian Alaphilippe z Deceuninck-Quick Step.

V pondelok čakali na pelotón štyri menšie stúpania tretej a štvrtej kategórie, no posledný kopec Col de l'Orme (2,7 km, 5%) bol 45,5 km pred cieľom a tak sa v závere očakával hromadný špurt. Už v úvodných kilometroch sa od balíka oddelila štvorica Benoit Cosnefroy, Oliver Naesen (obaja AG2R), Anthony Perez (Cofidis) a Jerome Cousin (Total Direct Energie). Líder vrchárskej súťaže Cosnefroy a Perez, ktorý mal na konte rovnako 18 bodov, sa chceli na troch prémiách 3. kategórie pobiť o bodkovaný dres. Naesen si splnil úlohu, dotiahol do úniku svojho tímového kolegu a vrátil sa do pelotónu. Na čele tak zostala trojica, ktorá mala náskok medzi dvoma a tromi minútami. Na prémiách Col du Pilon (8,4 km, 5,1%) i Col de la Faye (5,3 km, 4,8%) bol úspešnejší Perez a tak bol virtuálny líder v súťaži o bodkovaný dres. Po prémii si obaja vystúpili a tak v úniku zostal osamotený Cousin.

Medzitým začalo pršať, no zrážky nespôsobili také problémy, ako v úvodnej etape. V pelotóne sa jazdilo pokojne, priemerná rýchlosť po 80 km bola len 32,7 km/h. Na jeho čele pracovali jazdci Quick Step s lídrom poradia Alaphilippem. Nasledoval tretí kopec 3. kategórie Col les Leques (6,9 km, 5,4%), na zjazde z neho mal obrovskú smolu Perez, ktorý dostal defekt, havaroval, zlomil si kľúčnu kosť a musel odstúpiť. Bodkovaný dres si tak neobliekol. V úniku pokračoval Jerome Cousin a aj po poslednom kopci Col de l'Orme mal takmer dvojminútový náskok. Necelých 38 km pred koncom nasledovala rýchlostná prémia, špurt balíka vyhral Sagan a pripísal si 17 bodov, "zelený" Alexander Kristoff 11 b. Cousinov náskok v ďalších kilometroch rýchlo klesal a jeho pokus sa skončil 15 km pred cieľom. V úniku strávil dlhých 180 km. V záverečných kilometroch sa už nikto nepokúsil o útok na víťazstvo a tak etapa dospela podľa predpokladov k hromadnému finišu. O ten prišiel Belgičan Wout van Aert, ktorý sa zaplietol do menšieho pádu šesť km pred koncom. Záverečné dva kilometre boli rovinaté, no v Sisterone fúkal protivietor, ktorý šprintérom skomplikoval situáciu.

Sagana vyviezol Daniel Oss do dobrej pozície, dostal sa do čela, no nakoniec to stačilo "iba" na 5. miesto. Triumf si výborným finišom vybojoval Ewan pred Bennettom. Sagan skončil piaty aj v úvodnej etape tohtoročnej Tour so štartom a cieľom v Nice.