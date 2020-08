Cap na úteku zabáva celé Slovensko: Nechcel byť záhradníkom, vybral sa na cesty!

Štyri kopytá, briadka a dva rohy. Presne tak vyzeral nechcený účastník cestnej premávky, ktorý sa vo štvrtok večer ocitol na bratislavskom obchvate.

Zvedavý capko sa pohyboval medzi zvodidlami, ale aj na rušnej krížovatke plnej áut. Poriadnu šou tak zažili nielen vodiči, ale najmä policajti, ktorí pri tejto naháňačke museli siahnuť až na dno svojich síl. Napokon však v tomto súboji zvíťazili. Capa odchytili a odovzdali ho Slodobe zvierat. Policajti na diaľnici zväčša riešia pokuty za prekročenú rýchlosť. Keď však vo štvrtok boli privolaní k prípadu na diaľnici D1, ešte netušili, že sa poriadne zapotia.

„Bratislavskí dopravní policajti boli krátko pred 18.00 hod. vyslaní ku kurióznej situácii. Po diaľnici D1 sa na cca 7. km v smere z Bratislavy pohyboval štvornohý účastník cestnej premávky, ktorý ohrozoval svojím konaním ostatných vodičov,“ uviedla polícia.

Z fotiek, ktoré zaplavili sociálne siete, sa dá vydedukovať, že capko bol na koľajisku na Domkárskej ulici. Neskôr si to namieril na Brno, Györ a Viedeň, potom sa však rozhodol, že ostane radšej doma na Slovensku a vykročil na Komárno. To však už prišli policajti a za asistencie pracovníkov Slobody zvierat, ako aj príslušníkov železničnej polície capa konečne chytili. Použili pritom náradie na odchyt zvierat.

„Donucovacie prostriedky boli použité v zmysle zákona,“ napísali s troškou humoru muži zákona. „Práve som vychádzal ako prvý od semaforu na obchvat od Podunajských Biskupíc v smere do Petržalky a oproti mne sa rúti capko! Za ním chudák spotený policajt s tou tyčou v ruke. Tomuto policajtovi prémie!“ okomentoval policajný status Patrik. Slovami chvály na adresu policajtov nešetrila ani Anna.

„Mne sa veľmi páčilo, ako polícia zastavila premávku nielen smerom do Petržalky, ale aj z nej do mesta, aby nedošlo ku kolízii, ak by capko prebehol do protismeru,“ vysvetlila s tým, že aj vodiči boli veľmi disciplinovaní. Pre všetkých aktérov to však vo večernej špičke bol celkom adrenalín. Capko cestovateľ a ani nikto iný sa našťastie, nezranil. „Čakáme na pokyny Štátnej veterinárnej a potravinovej správy (RVPS), ktorá po dohľadaní majiteľa ho bude riešiť v priestupkovom konaní pokutou alebo v prípade nezistenia majiteľa bude zviera riešené cez štatnu karanténu,“ uviedli na dispečingu Slobody zvierat. Capko sa totiž nachádza v ich útulku a čaká na svoj ďalší osud.