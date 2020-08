Tenisti sa na koronavírus môžu testovať aj sami! Viktória Kužmová to radšej prenecháva odborníkom

Na tenisových dvorcoch v New Yorku včera odštartoval grandslamový turnaj US Open. Keďže vo svete stále vyčíňa koronavírus, turnaj sa uskutoční bez divákov a za prísnych hygienických opatrení.

Aktuálne najlepšia slovenská tenistka Viktória Kužmová absolvuje duel 1. kola US Open v stredu proti domácej Američanke Catherine McNallyovej. V dejisku turnaja sa už nachádza takmer dva týždne a pravidelne je aj testovaná na koronavírus.



„Keď som priletela, tak nás testovali každé dva dni, teraz chodíme na odbery po štyroch dňoch,“ prezradila Viky, ktorej trénerom po reštarte sezóny sa stal jej priateľ a bývalý tenista Tomáš Hrunčák. Ten nášmu denníku prezradil aj zaujímavú novinku zo zákulisia turnaja. „Hráči či členovia realizačných tímov sa na odbernom mieste môžu otestovať aj sami. Ja už som to vyskúšal a zvládam to,“ reagoval Hrunčák a Viky dodala: „Ja sa sama netestujem, nechávam to na odborníkov. Musím povedať, že už som si na tie pravidelné odbery aj zvykla,“ dodala 82. hráčka sveta.