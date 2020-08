Po júnovej tragédii urobili vo Vrútkach prísne opatrenia: Do školy už neprenikne nik nepovolaný!

Školský rok už klope na dvere! Kým vo väčšine zariadení bojujú s obavami a opatreniami ohľadom pandémie koronavírusu, v Spojenej škole vo Vrútkach pripravujú okrem hygienických aj nové bezpečnostné prvky. Tragédia, ktorá sa tu odohrala pred pár mesiacmi, pri ktorej vyhasol aj život nevinného pedagóga, im totiž stále nedá spávať.

Tragédia, ktorá sa odohrala 11. júna v Spojenej škole vo Vrútkach, nemá na Slovensku obdoby. Bývalý žiak tohto zariadenia vtrhol do školy a usmrtil jedného z pedagógov. Ďalšie tri osoby poranil. Aj napriek tomu, že už nič nepripomína desivé okamihy, ktoré tu prežili, obete stále majú tú hrôzu pred očami. Ako priznala riaditeľka Erika Repková, po tragickom incidente sa ešte museli vyrovnať aj s anonymom, ktorý sa im vyhrážal pomstou. „Do nového školského roku však ideme s elánom, tešíme sa na deti, z ktorých niektoré sme nevideli takmer pol roka, ako aj na ich rodičov,“ prezradila s tým, že rodičia o bezpečnosť svojich detí nemusia mať obavy.

Bezpečnostné opatrenia

Aj napriek tomu, že škola bola podľa riaditeľky dostatočne zabezpečená, v novom školskom roku prijali viaceré opatrenia na ochranu detí. „Pripravili sme ďalšie ochranné a bezpečnostné prvky, ktoré, samozrejme, z dôvodu bezpečnosti nebudem bližšie špecifikovať,“ prezradila obozretná riaditeľka a dodala, že do priestorov školy sa už nik nepovolaný nedostane.

Zároveň však priznala, že najväčší problém pri samotnom zabezpečení bolo získavanie finančných prostriedkov. „O pomoc sme požiadali aj nášho zriaďovateľa mesto Vrútky, ktoré nám takisto v rámci svojich možností do určitej miery vyhovelo a zabezpečili nám, čo treba,“ dodala.

Pomoc mesta

Besnenie bývalého žiaka školy postavilo do pozoru aj predstaviteľov mesta. Prvé kroky k väčšej bezpečnosti žiakov už spravili, mienia však pokračovať. „Vo všetkých školských zariadeniach vo Vrútkach vymenili a inštalovali aj bezpečnostné sklá. „Naďalej rokujeme aj o ďalšom rozšírení bezpečnostných opatrení,“ povedala Sviteková. Veľmi by však privítali pomoc od firiem, ktoré sa zaoberajú bezpečnostnými systémami. „Ak by nás oslovili firmy, ktoré by nám chceli pomôcť ešte viac zdokonaliť bezpečnostný systém, nebránili by sme sa tomu a privítali by sme to,“ povedala riaditeľka školy, ktorá nielenže bola svedkom desivých okamihov, ale vlastnými rukami sa útočníkovi snažila zabrániť vo vraždení.