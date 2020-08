Dcéra Katy Perry a Orlanda Blooma sa mala volať úplne inak: Herec chcel meno zo Shreka!

Herec Orlando Bloom sa tento týždeň stal dvojnásobným otcom. Jeho prvorodený syn sa volá Flynn.

Hviezda Pirátov z Karibiku je zrejme posadnutá písmenom F. So snúbenicou Katy Perry, ktorá mu druhého potomka porodila, sa totiž dosť hádali pri výbere mena. Britský krásavec trval na tom, že bude mať meno na F. Svojej dcérke chcel dať meno Fiona, ako sa volá princezná z rozprávky o Shrekovi.

Americká speváčka ale nakoniec vyhrala a jej prvé dieťa dostalo meno Daisy Dove. "Katy vyhrala tento súboj o mená. Neustále pretláčala Daisy, zatiaľ čo Orlando chcel Fionu," informuje Us Weekly. Daisy je pomerne bežné meno v anglofónnej kultúre. Slovo taktiež označuje kvietky ako margarétka a sedmokráska. "Miluje meno Daisy, pretože margarétky sú jej najobľúbenejšie kvety, sú jednoduché, čisté a slnečné," uviedol zdroj magazínu Us Weekly. Bloom bol pomerne egoistický a chcel mať mená oboch detí na rovnaké začiatočné písmeno. "Orlando stále presadzoval Fionu, pretože podľa neho to dobre znie popri mene jeho syna Flynna," dodáva ďalej Us Weekly.