Katy Perry a Orlando Bloom sa dočkali vytúženej dcérky: Krstnou mamou slávna herečka?

Radostné správy! Speváčke Katy Perry (35) a hercovi Orlandovi Bloomovi (43) sa narodilo dievčatko – Daisy Dove Bloom. Pri tejto príležitosti vyhlásili zbierku pre UNICEF, aby všetky deti mohli prísť na svet bezpečne.

Fotogaléria 10 fotiek v galérii

Pre Katy je to prvorodené dieťa, Orlando má 9-ročného syna Flynna s modelkou Mirandou Kerr (37). Speváčka privítala na svet svoje prvorodené dieťa. Je to dievčatko menom Daisy Dove Bloom. Oznámili to na sociálnej sieti obrázkom, ako držia svoj malý zázrak za drobnú ručičku.

Pri príležitosti tohto krásneho dňa sa celebritný párik rozhodol usporiadať zbierku pre UNICEF. Chcú, aby všetky deti a matky najmä teraz, mali prístup k bezpečnému pôrodu a medicínskej starostlivosti. Na sociálnej sieti im blahopriali mnohé celebrity vrátane Millie Bobby Brown či Justina Therouxa, bývalého partnera speváčkinej najlepšej priateľky - herečky Jennifer Aniston. Predpokladá sa, že práve ona bude krstnou mamou malej Daisy. Speváčke vyšiel aj album s názvom Smile, na ktorom sa nachádza pieseň Daisies. Asi mala meno pre svoju dcérku vybrané už dlhšie.