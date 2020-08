Mokráňová ukázala dcérku Talinku v celej kráse: Dojímavé slová celebritnej mamičky

Už sú to tri mesiace, čo sú spolu! Mamička Lucia Mokráňová prežíva momentálne najkrajšie obdobie. S partnerom Martinom spolu vychovávajú dcérku Talinku.

Fotogaléria 9 fotiek v galérii

Pri príležitosti troch mesiacov od narodenia maličkej sa exfarmárka Lucia Mokráňová roznežnila a podelila o svoje dojmy z materstva. "Milovala som ťa, už keď som ťa nosila pod srdiečkom, ale keď si sa na mňa prvýkrát takto pred tromi mesiacmi pozrela, vedela som, že tá láska, ktorú cítim, sa nedá ani opísať.. Je to nekonečno a ešte ďalej.. Už sú to 3 mesiace a ja sa pýtam, to kedy tak ubehlooo?! Ach.. tá láska, moja Talinka," napísala k fotke maličkej Mokráňová.