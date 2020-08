Mokráňová ukazuje po pôrode sexi postavu a motivuje mamičky: Treba makať, na toto zabudnite!

Známa fitneska a exfarmárka Lucia Mokráňová priviedla koncom mája na svet svoje prvé dieťatko.

S teraz už trojmesačnej dcérky má ohromnú radosť. Túži však získať späť svoju vyšportovanú postavu a na tom aj maká. Na Instagrame zverejňuje videá, na ktorých behá a cvičí. ,,Je to pre mňa riadna makačka, momentálne nemám žiadnu kondičku,“ priznala Lucia.

K cvičeniu motivuje aj ostatné ženy po pôrode a jedným dychom dodáva, že k štíhlemu telu nevedú žiadne skratky. ,,Chcela by som vyzerať tak ako som vyzerala predtým a najradšej by som to mala lusknutím prsta. Ale všetci vieme, že to sa nedá. Určite neverte nejakým čajom, že potom schudnete, nič také neexistuje. Je to vydreté, treba makať!" odkázala po cvičení Mokráňová.

Ako motiváciu radí ženám, ktoré ju sledujú, nastaviť si vysnenú postavu ako pozadie mobilu alebo si dať fotku na chladničku. Ju motivuje fotka vlastného tela, aké mala pred tehotenstvom. Snaha exfarmárky zjavne prináša ovocie, lebo už tri mesiace po pôrode ukazuje na sociálnej sieti sexi postavu.