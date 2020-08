Sagan hovorí o šialenom finiši: Potrebujem viac šťastia

Slovenský cyklista Peter Sagan (30) odštartoval tohtoročnú Tour de France piatym miestom po náročnom finiši v Nice.

Po 156 kilometrov dlhej trati, kedy cyklistov potrápilo počasie triumfoval Nór Alexander Kristoff zo SAE Team Emirates. Dážď a vietor sa podpísali pod niekoľko pádov. O náročnom závere prvej etapy hovorí aj slovenský cyklista Peter Sagan.

"Bol to šialený posledný kilometer, celý čas fúkal protivietor. Svoj špurt som odštartoval 200 metrov pred koncom, no bolo to veľmi nervózne. V závere tam bol veľký zmätok. Finiš s takýmto protivetrom je vždy lotéria. Potrebujem len troch šťastia," citoval Sagana portál cyclingnews.com.

V bodovacej súťaži si Peter pripísal počas etapy 29 bodov a v boji o zelený dres figuruje na tretej priečke za prvým Kristoffom a druhým Pedersenom.

í ¼í¼§ Une première étape pluvieuse qui a piégé plusieurs coureurs, et a couronné le vétéran í ¼í·³í ¼í·´ @Kristoff87, qui endosse pour la première fois le Maillot Jaune ! í ½í²›



í ¼í¾¬ L'étape 1 du #TDF2020 résumée en 1', c'est maintenant !#TDFunited pic.twitter.com/H9XN5pd7pN — Tour de France™ (@LeTour) August 29, 2020

1. Alexander Kristoff (Nór./SAE Team Emirates) 3:46:23 h, 2. Mads Pedersen (Dán./Trek-Segafredo), 3. Cees Bol (Hol./Sunweb), 4. Sam Bennett (Ír./Deceuninck-Quickstep),6. Elia Viviani (Tal./Cofidis), 7. Giacomo Nizzolo (Tal./NTT), 8. Bryan Coquard (Fr./B&B Hotels-Vital Concept), 9. Anthony Turgis (Fr./Total Direct Energie), 10. Jasper Stuyven (Belg./Trek-Segafredo) všetci rovnaký čas1. Kristoff 3:46:13 h, 2. Pedersen +4 s, 3. Bol +6, 4. Bennett,6. Viviani, 7. Nizzolo, 8. Coquard, 9. Turgis, 10. Stuyven všetci +101. Kristoff 59, 2. Pedersen 30, 3. SAGAN 29