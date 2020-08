Tehotná priateľka (17) Bohuša Matuša je na prášky z jeho škaredých fanúšičiek: Prehovorila o obťažovaní

Český muzikálový herec a spevák Bohuš Matuš (47) a jeho priateľka Lucinka (17) sa tešia na prvé bábätko a sťahovanie do spoločného bytu.

Tehotná školáčka v rozhovore pre extra.cz povedala, že im to v partnerskom živote funguje. Kameňom úrazu však bývajú umelcove fanúšičky. ,,Mám zákázané komunikovať s fanúšičkami. Lucka ich znáša horšie. Je to skoro roztomilé, že žiarli, ale niekedy je to moc. Už predtým sa aj schyľovalo ku konfliktu. Keby to bolo na Lucke, tak by ich z koncertu vyhodila,“ povedal už pred časom portálu Bohuš. Tínedžerka teraz bola detailnejšia.

,,Bohoušek si vážne myslí, že na tie ´šeredy´ žiarlim, ale tak to nie je. Fanúšičky sú mi ukradnuté. Len niektoré nemám rada, ale z iných dôvodov,“ vysvetľuje. ,,Má napríklad jednu pani, ktorá je schopná vliezť nám pomaly do auta, že si ešte dovolil nepodpísať sa jej a nevyfotiť sa s ňou, narušuje súkromie, pýta sa, kam ideme a podobne. Nič jej nepoviem, ale rozčuľuje ma to. Nedokážem si predstaviť, že by som bola takto drzá,“ posťažovala sa pre extra.cz. ,,Je úplne všade. Ideme si napríklad spolu niekam sadnúť, ona sa ta zrazu objaví, sedí a čumí. Nechápem to,“ hnevá sa partnerka českého speváka.