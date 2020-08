Tehotná tínedžerka priznala, ako ulovila o 30 rokov staršieho herca: Bohuša Matuša zbalila vďaka klamstvu!

Český muzikálový herec Bohuš Matuš (47) tvorí pár so 17-ročnou stredoškoláčkou Luckou.

V júli Bohuš potvrdil, že s priateľkou čakajú bábätko. Toto leto sa mali brať, svadbu však o rok preložili. Tehotná tínedžerka teraz poskytla exkluzívny rozhovor pre extra.cz. Vyjadrila sa, že ju hnevá, keď ľudia považujú herca sa pedofila. ,,Už som niekoľkokrát čítala, že spolu máme byť od mojich trinástich. Neviem, kde ľudia taký nezmysel berú. Mala som už dávno pätnásť,“ tvrdí Lucka.

Priznáva tiež, že herca ulovila na lesť. ,,Prvé dva mesiace Bohoušek vôbec nevedel, koľko rokov v skutočnosti mám. Pri zoznámení som mu povedala úplne iné číslo, pretože som ho chcela. Tvrdila som mu, že mám devätnásť. Na to reagoval, že som na neho moc mladá. Vyzeralo to, že mám smolu. Ale vytrvala som,“ povedala.

Lucka načrtla, ako im to s Bohušom klape. Ako totiž extra.cz píše, podľa spevákovej kamarátky to mala byť práve školáčka, kto konečne vniesol do umelcovho života poriadok. ,,Taliansko doma nemáme, naopak. Prestal fajčiť cigarety aj marihuanu. A keď si teraz chce výnimočne zapáliť, dám mu hubovú polievku, že žiadne fajčenie nebude. Alebo nech ide odo mňa veľmi ďaleko. Inak sme v pohode,“ hovorí.

Tínedžerka je približne v 25. týždni tehotenstva a zvláda ho dobre. ,,Ospravedlňujem sa, že to musím povedať takto, ale stále musím niečo žrať. Už aby bola malá vonku! Mám od rána do večera hlad. Naposledy som zjedla na posedenie celú Bohuškovu narodeninovú tortu,“ opísala svoje pocity z gravidity. Budúci rodičia sa budú v septembri sťahovať do nového bytu.