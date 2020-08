Mladík si chcel prefarbiť svoju blond bradu na čierno: Uvidíte výsledok, strasie vás od hrôzy

Muž si prefarbil bradu a dostal alergickú reakciu.

Marno Botha (21) a jeho priateľka Caitlynn Van Hecke (21) si mysleli, že bude zábavné, ak si Marno prefarbí svoju zvyčajne blonďavú bradu na tmavočierno. Ako informuje LadBible, Marno skončil s bolestivými chemickými popáleninami na tvári po tom, ako nechal farbu príliš dlho pôsobiť. Jeho tvár sa sfarbila do červena v dôsledku alergickej reakcie na farbu.

Fotogaléria 7 fotiek v galérii

Marnova brada, líca a horná pera extrémne opuchli a muž musel celý mesiac brať antihistaminiká, aby sa jeho tvár vrátila do normálu. "Poobede sme nafarbili bradu a okolo tretej v noci som sa zobudil na intenzívne svrbenie na tvári, tak som sa rozhodol oholiť si ju," hovorí rodák z Juhoafrickej republiky.

"Všimol som si výrazne červené miesta na mojej tvári tam, kde som aplikoval farbu, a potom začali puchnúť. Ledva som mohol pohnúť tvárou a svrbenie sa zhoršovalo, tak som šiel k doktorovi. Ten povedal, že mám alergickú reakciu na farbu na vlasy. Taktiež som utrpel chemické popáleniny, pretože som nechal farbu pôsobiť príliš dlho na tvári," priznáva.

Hena už raz na ňom vyvolala alergickú reakciu, ale úplne na to zabudol. Keď mu v máji jeho priateľka navrhla nafarbenie jeho brady, privolil. "Mysleli sme si, že to bude zábava a vždy som si mohol bradu oholiť - nevedeli sme, že sa stane toto! Caitlynn sa potom cítila veľmi zle ohľadom toho, ako to dopadlo, a skvelo sa o mňa postarala," hovorí Marno.

Našťastie všetko dobre dopadlo a dnes sa už na tomto príbehu zabáva. "Trvalo takmer dva mesiace, kým sa moja tvár vrátila do normálu. Našťastie sme všade museli nosiť rúška, čo mi dosť pomohlo. Moja tvár bola týždne citlivá a intenzívne svrbenie ma privádzalo do šialenstva. Hanbil som sa ukazovať sa na verejnosti, no snažil som sa dívať na zábavnú stránku tohto príbehu."