Katastrofálne prvé rande: Stačila jedna pusa a dievčina skončila na pohotovosti

Samara a Charles z Austrálie sa zoznámili na sociálnej sieti Tinder, kde si okamžite padli do oka. Charles neváhal a svoju vyvolenú pozval na rande. Nakoľko aj v Austrálii platia prísne bezpečnostné opatrenia, zavolal ju k sebe domov. Mal to byť perfektný večer, všetko sa zmenilo v zlomku sekundy.

Ako uvádza portál The Sun, Samara Hnaien (22) a Charles Harrison (23) si užívali spoločné chvíle a netrvalo to dlho a padol prvý bozk. To bola však osudová chyba. Samara má silnú alergiu na arašidy a netušila, že Charles si pred jej príchodom pochutnal na sendviči s arašidovým maslom. „Celé ústa mi začali opúchať v polovici bozkávania, čo je pre mňa prvým znamením, že mám alergickú reakciu. Nič som nejedla, takže som si hneď pomyslela, že on musel zjesť niečo, kde boli arašidy,“ opísala celú situáciu Samara.

Požiadala Charlesa, aby jej ešte predtým ako zavolá sanitku, pichol EpiPen na zmiernenie príznakov. Netrvalo to dlho a dvojica smerovala na pohotovosť. Z nemocnice sa dostali až o 5:30 ráno a svoj zážitok sa rozhodli zdieľať na TikToku. Nesmeli chýbať zábery zo sanitky či z nemocničného lôžka.

Reakcie na seba nenechali dlho čakať a ich videá v priebehu chvíle videlo viac ako 300 000 ľudí, pričom mnohí ich nabádali, aby si rande zopakovali aj po druhýkrát. Samara sa netají tým, že ju Charles očaril spôsobom, akým celú situáciu riešil. „Bol skutočne starostlivý a milý. Vďaka nemu som sa cítila dobre a neustále ma upokojoval, aby som nebola v rozpakoch alebo niečo podobné,“ netají sa Samara.

„ Je to celkom zaujímavý zážitok, keď vám niekto hneď na prvom stretnutí musí pichnúť EpiPen,“ zažartovala. Treba už len veriť, že sa Charles poučil a pred ich ďalším stretnutím, si radšej arašidové maslo odpustí.