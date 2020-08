Koronavírus v trnavských McDonaldoch: Všetci otestovaní zamestnanci si môžu vydýchnuť

V súvislosti s minulotýždňovým zistením niekoľkých pozitívne testovaných zamestnancov na COVID-19 na Úrade Trnavského samosprávneho kraja (TTSK) i v prevádzkach siete občerstvenia McDonald's v Trnave boli výsledky testov ďalších pracovníkov negatívne. Informovali o tom zástupcovia oboch subjektov.

Pozitívne testy súviseli s účasťou na jednej rodinnej oslave. Na Úrade TTSK testovali na nový koronavírus 25 zamestnancov, ktorí prišli s pozitívnou pracovníčkou do kontaktu. Výsledok všetkých týchto testov bol negatívny, a to aj pri opätovnom testovaní. "V budove úradu sú stále obmedzené návštevy verejnosti. Platia protiepidemické opatrenia vrátane merania teploty zamestnancov pri ich príchode do práce," uviedol predseda TTSK Jozef Viskupič.

Aj všetci 47 zamestnanci McDonald's, ktorí zostali z preventívnych dôvodov v karanténe, boli negatívne testovaní. Obe trnavské prevádzky znovu otvorili po komplexnej hĺbkovej dezinfekcii pod dozorom hygienikov, avšak opäť sa budú od konca augusta zatvárať. "Dôvodom sú tentoraz plánované rekonštrukcie vnútorných i vonkajších priestorov," uviedol prevádzkovateľ Anton Novotný.