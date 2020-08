Tehotná Monika Beňová prežíva muky: Ukrutné bolesti v 27. týždni

Túži po treťom potomkovi?! Poslankyňa Európskeho parlamentu Monika Beňová (52) pred mesiacom prekvapila správou, že nosí pod srdcom druhé dieťatko. Mnohí ju označovali za nezodpovednú, no ona si reči neprajníkov nevšíma a odkazuje im, že sa cíti fantasticky.

Fotogaléria 11 fotiek v galérii

Najnovšie sa dokonca vyjadrila, že by si pokojne zopakovala tehotenstvo aj budúci rok. Nový Čas zisťoval, či s partnerom Ľubomírom Klčom (36) skutočne zvažujú ďalšie dieťa.

Beňovej prikázal doktor hlavne ležať a fyzicky sa nenamáhať. Jej prvé tehotenstvo pred vyše tridsiatimi rokmi totiž nebolo ideálne. Syna Martina (31) porodila predčasne a vážil len kilo. Teraz sa v 27. týždni tehotenstva podľa vlastných slov cíti skvele a jedinou zdravotnou komplikáciou je tŕpnutie rúk. „V posledných dňoch mi tŕpnu ruky, hlavne v noci, ale tak, že to fakt až bolí. Asi z chrbtice, lenže na masáž nemožem ísť (povedal doktor),“ posťažovala sa. Novému Času prezradila, že sa s problémom obrátila už aj na odborníka. „Bola som u fyzioterapeuta a už mi ukázal, ktoré body treba masírovať, takže verím, že sa to teraz zlepší,“ ozrejmila Beňová, z ktorej srší dobrá nálada.

Europoslankyňa prijala v stredu pozvanie aj do markizáckeho Telerána, kde prezradila, že už takmer neverila, že sa jej znova podarí otehotnieť. „Už som ani nedúfala, že otehotniem, ale môj partner je životný optimista a neustále mi hovoril, že sa nám to podarí. A mal pravdu - podarilo sa. Som jeden z mála ľudí, ktorí vďaka koronavírusu dostali priestor na spomalenie v živote a možno práve to zastavenie môže za to, že som otehotnela,“ povedala politička s tým, že aj keď nie je praktizujúca veriaca, bábätko je vymodlené.

Zopakuje si to?

Beňová však prekvapila slovami o tom, že tehotenstvo by si vraj pokojne zopakovala aj budúci rok. „Veľmi si užívam toto tehotenstvo. Neviem, či si to nestrihnem za rok ešte raz,“ povedala pred kamerami. Napriek pokročilému veku je totiž vo výbornej fyzickej kondícii a tých, čo ju odsudzujú, jej je ľúto. Myslela však svoje slová o ďalšom bábätku vážne? „To by už bolo tretie tehotenstvo a bol to žart. Chcela som tým len povedať, ako báječne sa cítim, a že je to naozaj veľmi krásny pocit. Tým som to chcela tak zdôrazniť,“ vysvetlila nám Beňová so smiechom.

Poslankyňa prezradila aj to, že v kútiku duše veľmi túžila po dievčatku, čo sa jej napokon splnilo. Dcérka by sa mala narodiť v novembri a vybrali jej meno Lea. „Pamätám si, že keď som bola dieťa, oslovovali ma rôzne, napríklad Mona, a nepáčilo sa mi to. A meno Lea sa podľa mňa dá povedať iba pekne - Lea, Leuška, Lejka,“ prezradila.

Detská izba je pre ňu už nachystaná. „My sme taká feng šuej domácnosť, takže mne moja fengšuej majsterka vypočítala, kedy treba začať pripravovať detskú izbu. Vôbec sa tým netajím a poslúchla som ju. Bol to 17. august o desiatej hodine. Takže vtedy tam boli majstri, ktorí začali maľovať,“ uzavrela.