Beňová nie je jediná, tehotenstvo a materstvo si užívajú vo vyššom veku aj iné známe ženy: Matky - päťdesiatničky

Pred pár dňami europoslankyňa Monika Beňová (51) šokovala, keď na sociálnej sieti priznala, že čaká dieťatko.

Nasledovali gratulácie, no na druhej strane si radostnú novinu mnohí šťavnato vychutnali. Nad tým, že čaká bábätko, mnohí krútili hlavou a okolie sa rozdelilo na dva tábory - jedni jej zo srdca priali, druhí si neodpustili neprístojné poznámky. Beňovej materstvo totiž prichádza neskôr, ako je zvykom. Rozhodne však nie je jedinou, ktorá sa stane matkou vo veku, keď sa iné ženy tešia z vnúčat. Aj tieto známe ženy rodili na prahu päťdesiatky.

To dieťa si nás našlo

Vendula Pizingerová (48)

V radostnom očakávaní je aj vdova po legendárnom českom skladateľovi Karlovi Svobodovi († 68), s ktorým má 14-ročného syna Jakuba. Jej prvorodená dcérka Klárka († 4) podľahla v roku 2000 leukémii. Šťastným otcom dieťatka je o šestnásť rokov mladší manžel Josef, syn Vendulinej kamarátky. Nastávajúca mamička pri mladom mužovi očividne kvitne a tak najnovšie sa teší na kočíkovanie.

„Jedine deti vedia, čo hľadajú, a tak si nájdu svojich rodičov. Toto dieťa si našlo nás a my budeme štyria,“ napísala na sociálnej sieti šťastná zakladateľka nadačného fondu Kvapka nádeje, keď zistila, že je v druhom stave. To, že je tehotná, zistila Pizingerová vo februári, keď si urobila tehotenský test. „Nemohla som tomu uveriť a zároveň som mala strašný strach. Nemám dvadsať, bude všetko v poriadku? Zvládnem to? Proste desiatky otázok. Ale potom som si povedala, že to tak má byť a že si to budem užívať,“ zdôverila sa so svojimi pocitmi.

Denisko je naša láska

Vierka Kmeťová (51)

Manželka hudobníka Igora Kmeťa (62) porodila len dva roky pred päťdesiatkou dnes už trojročného synčeka Deniska. Rodičia sa radostnú novinu o tehotenstve dozvedeli nezvyčajným spôsobom až v 7. mesiaci Vierkinho tehotenstva. Manželka známeho speváka si myslela, že má zrejme menopauzu, no miesto toho jej doktor oznámil, že bude opäť mamou. „Zo začiatku som sa bála, nakoniec sa všetko dobre skončilo. Denisko je naša veľká láska, som šťastná, že ho máme,“ teší sa zo syna pani Vierka.

Rovnako si otcovstvo v neskoršom veku nevie vynachváliť aj hudobník. „Dieťatko sme neplánovali, ale teraz sme šťatní, že ho máme. Som rád, chodievame s Deniskom na prechádzky, je to môj veľký parťák. Teším sa, že ho to ťahá k hudbe. A prezradím ešte, že je to veru živel,“ smeje sa Kmeťo, ktorý má okrem Deniska štyri deti. Dcéru Marcelu (44), synov Igora (41) a Patrika (36) mal s prvou ženou a syna Dávida (19) mu porodila už Vierka.