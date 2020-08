Smer po rokovaní vlády o 13. dôchodkoch: Tvrdé obvinenia

Vládny kabinet Igora Matoviča (OĽANO) novými podmienkami obral slovenských dôchodcov celkovo o viac ako 280 miliónov eur, keď "vykuchal" zákon o 13. dôchodkoch počas stredajšieho rokovania vlády.

Vyjadrili sa tak predstavitelia opozičnej strany Smer-SD.

"Realitu treba nazvať pravým menom - vláda I. Matoviča v stredu zrušila 13. dôchodok pre seniorov a obrala najslabšie platených zamestnancov o 33 eur mesačne," reagujú opoziční poslanci na novelu zákona o 13. dôchodku a na zákon o minimálnej mzde, ktoré v stredu prijala vláda. S týmto rozhodnutím strana nesúhlasí.

"Kým podľa schváleného zákona o 13. dôchodku z februára tohto roku mal každý dôchodca dostať spravodlivo sumu priemerného dôchodku vo výške 460 eur, súčasná vláda pripravila návrh, ktorý pripraví každého dôchodcu priemerne o 260 eur," odôvodnila opozícia.

Podľa Smeru je klamstvom v priamom prenose, ak si vládna garnitúra naďalej dovoľuje hovoriť o tom, že slovenským dôchodcom dá 13. dôchodok. "Po týchto obrovských škrtoch oproti pôvodnému návrhu, je použitie pojmu 13. dôchodok v súvislosti s poskytnutou dávkou pre dôchodcov hrubým zavádzaním slovenskej verejnosti a slovnou ekvilibristikou," vyjadrili sa predstavitelia strany.

Ako dodal podpredseda strany Smer-SD a bývalý minister financií Ladislav Kamenický, za pol roka fungovania tejto vlády musí byť každému občanovi jasné, že antisociálnymi opatreniami ničia sociálny štát a porušujú predvolebné sľuby o ubezpečení, že sa na sociálne výhody nebude siahať.

Vláda v stredu schválila návrh novely zákona o 13. dôchodkoch, pričom zmenila jeho charakter na štátnu sociálnu dávku vo výške od 50 do 300 eur. Odobrila aj zvýšenie budúcoročnej minimálnej mzdy na 623 eur, čo je 57 % priemernej mzdy v minulom roku. To je o 33 eur menej, ako to malo byť vypočítaním pomocou automatu, ktorý zaviedla bývalá vláda.