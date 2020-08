Michaele otec vyčítal desiatky kíl navyše: Po šiestich rokoch ju nespoznal ani on sám

Ako 25-ročná vážila 136 kilogramov. Po nepríjemnom zážitku si napokon vstúpila do svedomia.

Michaela Miller (31) z Colorada v USA bojovala s váhou už od útleho veku, no po tom, čo jej otec kruto skritizoval jej desiatky kíl navyše, sa to celé vymklo spod kontroly.

Namiesto toho, aby si vstúpila do svedomia, Michaela zareagovala protestom a začala ešte viac jesť. Ručička váhy sa v jej prípade zastavila až na 136 kilogramoch. V 25 rokoch zápasila okrem nadváhy aj s depresiami, kilá jej robili problémy pri úplne bežných činnostiach - nemohla si napríklad utrieť zadok po veľkej potrebe, píše dailymail.co.uk.

Ani to však celkom nestačilo na to, aby začala s chudnutím. Donútila ju k tomu až problematická alergická reakcia, ktorú považovala za infarkt. Zľakla sa natoľko, že konečne sa odhodlala dostať sa do formy. Podstúpila operáciu žalúdka, čím naštartovala svoju cestu chudnutia a zdravého životného štýlu. Dnes váži 68 kg a je šťastná. "Môj život je teraz úplne iný - všetko je jednoduchšie. Od chôdze po schodoch, cez cvičenie, pešiu turistiku, skúšanie oblečenia, po maľovanie nechtov na nohách. Strata hmotnosti ma oslobodila. Konečne som schopná žiť život, po ktorom som vždy túžila. Mám väčšiu sebadôveru a menej sa bojím," dodala.