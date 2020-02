Lekár ju schladil, že je príliš tučná na počatie dieťaťa: Zo 144 kg kôpky nešťastia je sexi kosť

S Alidou Dreyer sa rozišiel priateľ, pretože mala byť "príliš tučná na počatie dieťaťa". Za rok schudla vyše 77 kilogramov.

Rodáčka zo Sydney trpela nadváhou už od detstva. Neskôr jej lekári diagnostikovali syndróm polycystických vaječníkov a jej hmostnosť stále iba rástla a rástla, až nakoniec vážila neuveriteľných 144 kilogramov, informuje LadBible.

Hmotnosť vážne vplývala aj na jej sebavedomie. Do osemnástich rokov nikdy nebola na rande a prvého priateľa si našla až v dvadsiatke. Keď mala 23 rokov, rozhodla sa, že chce dieťa. No doktor ju schladil. Povedal, že má priveľkú nadváhu na to, aby mohla počať dieťa. O mesiac neskôr sa s ňou rozišiel priateľ.

Tento zdrvujúci sled udalostí ju nezlomil, naopak, poháňal ju k zmene životného štýlu. Kombináciou diéty a cvičenia sa jej podarilo zhodiť takmer 40 kilogramov a chirurgickým odstranením žalúdka schudla ďalších 32 kilogramov.

"Vždy som bola 'veľkým dievčaťom', čo si spomínam. Jedlo bolo mojou slabosťou a s tým súvisela aj moja vášeň pre varenie a pečenie," hovorí dnes 27-ročná Alida. Začala pracovať v poradenstve, aby pomohla ďalším ľuďom. Od trinástich rokov trpela depresiou a úzkosťami, keďže pre jej nadváhu ju v škole šikanovali. Niekedy sa kvôli tomu aj tri mesiace neukázala v škole.

"Aj keď za moju nadváhu mohli 'tučné gény' z oboch strán rodiny a syndróm polycystických vaječníkov od trinástich rokov, stále som mohla využiť rôzne prostriedky, aby som zabránila ďalšiemu naberaniu hmotnosti, a ja som túto príležitosť nevyužila. Za moju predchádzajúcu váhu môže závislosť na jedle."

Alida tvrdí, že tá bola poháňaná jej matkou, ktorá jej pripomínala, že je tučná a nemala by jesť takéto jedlá. "Mala som pocit, že jediná vec v mojom živote, ktorú som mohla kontrolovať, bolo jedlo, ktoré vložím do svojich úst. A tak som jedla z nenávisti všetko, čo som chcela a kedy som chcela. Každú emóciu, ktorú som cítila, som zajedla. Bol to začarovaný kruh."

Za deň prijala 3 500 kalórií. Keď chcela letieť lietadlom, musela požiadať o predlženie pásu na pripútanie a opierky na ruky mala zarezané tak hlboko v stehnách, že jej zanechali modriny. Nedokázala prejsť ani 100 metrov bez toho, aby nedostala kŕče do lýtok. Letné austrálske dni boli pre ňu peklom. Príšerne sa potila a ak by sa aj s niekym chcela intímnejšie zblížiť, bolo to nemožné, pretože jej telo nefungovalo tak, ako by malo.

Jej rodina jej neustále hovorila, že je tučná. Od ostatných ľudí počúvala, že hoci je taká obézna, má peknú tvár, alebo že by bola pekná, keby zhodila pár kíl. Za chrbtom si z nej často robili srandu a ona mnohokrát skončila s plačom na záchode.

"Nenávidela som sa, ubližovala som si, premýšľala som nad samovraždou. Nechcela som žiť. Naučila som sa predstierať, že som sebavedomá a šťastná pomocou vtipov. Myslela som, že ma nikto nikdy nebude milovať, keď vyzerám takto, a tak som súhlasila so všetkým." Svoje telo, ktoré tak nenávidela, často skrývala za voľné oblečenie.

Odvždy túžila byť matkou. Rana prišla, keď jej doktor povedal, že je priveľká na to, aby mohla počať dieťa, a o mesiac nato sa skončil jej vzťah. Rútil sa jej svet a ona pochopila, že sa musí naučiť milovať samu seba.

Schudnutím nevyriešila všetky svoje problémy. Na jej tele sa nachádzalo veľké množstvo nadbytočnej kože, ktorá ovísala, robili sa v nej trhliny a následne sa infikovala. Musela podstúpiť tri operácie, aby lekári odstránili všetkú nadbytočnú kožu. Jedna z týchto operácií trvala 15 hodín.

Keď sa rozhodla zmeniť svoj život, mnoho ľudí z neho odišlo. "Za posledné roky som prišla o viac priateľov ako za celý môj život. Keď som schudla a začala som samu seba milovať, našla som svoju hodnotu a uvedomila som si, že niektorí ľudia sa ku mne nesprávajú tak, ako si zaslúžim. Začala som im hovoriť nie, dokázala som sa postaviť za samu seba a priatelia ma opustili."

Dnes sú ľudia ňou očarení a gratulujú jej k skvelému pokroku. Mnohí ani neveria, že na fotkách z dávnejších čias stojí skutočne ona. Cez Instagram zdieľa svoj životný príbeh a takto sa rozhodla pomôcť ďalším ľuďom.

Hovorí, že dnes sa miluje a označuje sa za silnú a sebavedomú. "Zaslúžim si žiť život taký, aký chcem, život, na ktorý som pyšná. Keď sa dnes pozriem do zrkadla, usmievam sa. Milujem každú jednu z mojich jaziev, hovoria rôzne príbehy o sile a o prekonávaní mojich démonov.