Kráľovná sa kvôli koronavírusu do Buckinghamského paláca tak skoro nevráti: Silnejú obavy

Britská panovníčka, kráľovná Alžbeta II., pravdepodobne až do konca tohto kalendárneho roka zostane na hrade vo Windsore, kde sa od 19. marca zdržiava z dôvodu pandémie koronavírusu spoločne s manželom, princom Filipom.

Buckinghamský palác bude obývať asi až na budúci rok. Referuje o tom britský denník Mirror. Napriek tomu plánuje 94-ročná Alžbeta II. dochádzať do Londýna aspoň na oficiálne akcie, no iba v prípade, že to bude bezpečné. Mimo Buckinghamského paláca tak, zdá sa, bude najdlhšie za necelých 68 rokov, čo vládne.

,,Samozrejme, existuje túžba opäť oživiť Buckinghamský palác ako pracovný priestor. Avšak, stane sa tak iba v prípade, ak na základe všetkých odporúčaní bude tento krok na mieste," uviedol nemenovaný zdroj z okolia panovníčky, v súvislosti s ktorou sa nedávno šírili dohady, že sa pre obavy z ochorenia COVID-19 už nikdy neobjaví na verejnosti.