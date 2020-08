Srdcervúca rozlúčka s obeťami tragickej havárie na Liptove: Kamaráti budú navždy spinkať vedľa seba

Srdcervúca rozlúčka s malými anjelikmi! Niekoľko tisíc smútiacich sa včera v Stropkove prišlo rozlúčiť s piatmi obeťami stredajšej havárie na Liptove.

Zahynuli tam štyria malí futbalisti - Tadeáš († 11), Oliver († 10), Tobiáš († 10) a Dávid († 6). Spolu s nimi v dodávke našiel smrť aj Dávidov strýko Marián († 43). Z neba sa lial dážď a na cintoríne tiekli potokom slzy rodičov, príbuzných, kamarátov či futbalových spoluhráčov. Pri žalostnom plači mamičiek malých chlapcov išlo človeku puknúť srdce...

Krátko popoludní sa smútiaci rozlúčili s Tadeášom († 11), Oliverom († 10) a Tobiášom († 10), ktorých biele truhličky pochovali vedľa seba. Chlapci navlas rovnako sedeli vedľa seba aj v osudnej chvíli v dodávke smrti... Najťažšie niesli poslednú rozlúčku s úžasnými chlapcami zdrvené mamičky, ktoré museli príbuzní podopierať, aby od žiaľu neskolabovali.

Vzhľadom na veľmi ťaživú smútočnú atmosféru sa farár v kázni snažil byť menej osobný, aby aspoň čiastočne tlmil bôľ trúchliacich. Po tejto nesmierne smutnej rozlúčke nasledovala v podvečer ďalšia s malým Dávidom († 6) a jeho strýkom Mariánom († 43). Dávidka pochovali vedľa jeho troch kamarátov - futbalistov. Za štyrmi skvelými chlapcami a talentovanými futbalistami smúti aj šéf stropkovského klubu Ľuboš Reiter.

„Až traja z nich, Oliver, Tadeáš a Dávid, pôsobili v našom tíme (Tobiáš hrával v Humennom). Nevieme, čo sa stalo a prečo sa to stalo. Pre náš klub je to obrovská strata, lebo sme prišli o futbalové nádeje a všetkých nás táto veľmi smutná správa zasiahla,“ povedal Ľ. Reiter. „Prerušili sme tréningy, zápasy mládežníckych družstiev a aj nedeľňajší treťoligový duel so Spišským Podhradím, na ktorý sme mali nastúpiť s čiernymi páskami na rukávoch a s minútou ticha. Všetci mali futbal v srdci a verím, že už na nás hľadia z nebíčka a pozorne sledujú, aby sme naďalej rozvíjali šport, ktorý mali tak radi,“ dodal zronený šéf klubu.

V mimoriadne tragickom prípade už padlo obvinenie. Vyšetrovateľ Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Liptovskom Mikuláši obvinil 39-ročného vodiča bielej dodávky, v ktorej sa viezli chlapci, z prečinov usmrtenia a ublíženia na zdraví.