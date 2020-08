Tobiáško († 10) zomrel pri nehode na Liptove, starí rodičia plačú: Strašná predtucha sa naplnila!

Prežívajú najhoršie dni svojho života. Pozostalí po piatich obetiach tragickej havárie pri Liptovskom Trnovci - Oliverkovi († 11), Tadeáškovi(† 11), Tobiáškovi († 10) Dávidkovi († 6) a Mariánovi († 43), od osudnej stredy nemôžu oka zažmúriť.

Stále si kladú otázku, prečo práve ich postihlo také obrovské nešťastie. Starí rodičia Tobiáška († 10) sa o havárii na Liptove dozvedeli z médií. Už vtedy tušili, že táto tragédia sa ich bolestne týka... „Oficiálne nám to oznámili až o šiestej večer. My sme však podľa správ tušili, o koho ide,“ hovoria zdrvení starkí, ktorí prišli o jediného vnúčika. Fotogaléria 11 fotiek v galérii

„Bol to taký rozhľadený chlapec, až to bolo neuveriteľné. O futbale vedel takmer všetko. Poznal futbalistov, všetky detaily o nich. Za koho hrajú, kedy a kam prestúpili. Keď som sa o takých veciach rozprával s kamarátmi, chcel som volať Tobiáška, aby im to vysvetlil. Vynikal aj v matematike. Mal prehľad o tom, čo sa deje vo svete. Poznal kandidátov na amerického prezidenta. Naša dcéra sa mu venovala, ako najlepšie vedela,“ poznamenal ťažko skúšaný dedo Jozef.

Tobiáškova mama sa podľa slov starkých po oznámení hroznej správy zrútila. „Prababke sme to museli povedať veľmi opatrne. Tobiáško bol jej miláčik a ona má strojček na srdci. Nedokážeme sa s tým zmieriť a asi sa ani nikdy nezmierime,“ dodala na záver skrúšená babka Miroslava.

Polícia: Obvinila vodiča, ktorý viezol deti

„Vyšetrovateľ Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Liptovskom Mikuláši obvinil 39-ročného vodiča bielej dodávky VW Transporter z prečinu usmrtenia a prečinu ublíženia na zdraví,“ uvádza polícia vo svojom stanovisku. „Obvinený muž mal v stredu v dopoludňajších hodinách spôsobiť dopravnú nehodu pred obcou Liptovský Trnovec, pri ktorej zomrelo päť osôb, z tohto štyri deti. Vyšetrovanie dopravnej nehody pokračuje, v prípade boli prizvaní znalci.“