Kamarát Jozefa († 38), ktorý zomrel v Belgicku, prehovoril: Čo sa dialo pred brutálnou smrťou!

Plač aj očakávanie spravodlivosti. Ľudia v rodnej dedine Slováka Jozefa Chovanca(† 38), ktorý zahynul v Belgicku po policajnom zásahu, sa spamätávajú z hroznej tragédie už dva roky.

Sú presvedčení, že keby polícia nezasiahla tak surovo, Jozef by žil. V Terchovej bol známy ako dobrák a sponzor charitatívnych projektov. Vyštudoval teológiu, ale napokon ho nevysvätili za kňaza, a tak sa pustil do stavebného podnikania. Zahynul vo februári 2018 po zásahu polície, oficiálne na infarkt. V stredu sa však médiá dostali k videu, na ktorom vidno brutálny zásah policajtov v letiskovej cele. Evidentne ho dusili a policajtka pri tom hajlovala.

Zábery Slováka duseného policajtmi v Belgicku vyrážajú dych. „Jožko mal nejaké zdravotné problémy a bral lieky. Neviem presne, akú mal chorobu, ale vážna nebola, veď inak by nebol taký úspešný. V Belgicku robil na stavbe, zamestnával tam sto ľudí a tie lieky už nemal, tak šiel na Slovensko k doktorovi. Jeho brat ho v Belgicku vysadil do lietadla s tým, že v Bratislave si ho na letisku vyzdvihne manželka,“ opisuje okolnosti tragédie bývalý kolega nebohého. Jozef sa však už domov k milovanej manželke a dcérke nikdy nevrátil. V lietadle došlo k potýčke s letuškou. Bolo to spôsobené nedorozumením a jeho nervóznejším správaním, ktoré si následne muži zákona zle vysvetlili.

Jozef veľmi chýba aj priateľovi Jánovi Mihovi (54). „Bol to jeden z mojich najlepších kamarátov. Úžasný človek, dobrák, sponzoroval športovcov, zdravotne znevýhodnených ľudí aj dôchodcov. Nikdy som ho nevidel byť na niekoho zlý či agresívny.“ Ján nemohol uveriť vlastným očiam, keď videl, čo s jeho priateľom stvárali belgickí policajti. „Musí sa to vyšetriť, budem sa na to pýtať a budem to sledovať. Počul som ministra zahraničných vecí, že Slovensko čaká na odpoveď a záver vyšetrovania. Ja si myslím, že Jožkovu smrť zapríčinili policajti, čo sa musí spravodlivo vyšetriť. Keby ho nedusili, nerobili s ním to, čo robili, keby sa nesprávali ako gestapo, mohol tu medzi nami byť,“ utiera si slzy Ján.