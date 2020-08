Srdiečka nádejných futbalistov dotĺkli takmer v rovnakom okamihu: Užialené slová trénera

Mohli z nich byť futbalové hviezdy.

Všetci štyria chlapci, Oliver († 11), Tadeáš († 11), Dávid († 6) i Tobiáš († 10), ktorí zahynuli pri obrovskej tragédii neďaleko Liptovského Trnovca, tento šport milovali a venovali sa mu v Stropkove aj Humennom. Množstvo sĺz za nimi však okrem blízkych a spoluhráčov v kluboch prelievajú aj v školách, ktoré navštevovali.

Oliver († 11) a Tadeáš († 11) pravidelne nastupovali za mládežnícky tím MŠK Tesla Stropkov do 11 rokov. „Obaja boli šikovní, išlo im to najmä v ofenzíve. Dávali veľa gólov. Tretí, Dávid († 6), ešte ani nebol zaregistrovaný, ale už absolvoval zopár tréningov,“ povedal zdrvený tréner mladých futbalistov Peter Mihálik. Doplnil ho šokovaný šéf klubu Ľuboš Reiter. „Nikto v našom klube nedokáže uveriť, čo sa stalo. Veľmi nás to zasiahlo. Zastavili sme tréningy aj zápasy všetkých mládežníckych družstiev do 14 rokov. Tí starší nastúpia na zápasy s čiernymi páskami na rukávoch a začnú sa minútou ticha,“ dodal.

Slzy na porade

Tobiáš († 10) to skúšal s futbalom v Humennom. Tamojší klub sa rovnako topí v slzách. „Zasiahla nás smutná správa o tragickej nehode, pri ktorej zahynuli štyria mladí chlapci. Medzi obeťami je aj futbalista FK Humenné Tobiáš,“ informuje oficiálna stránka humenských futbalistov. „Tobiáš u nás absolvoval len niekoľko tréningov, ale považujeme ho za svojho. Je nám veľmi ľúto, čo sa stalo. Pred sobotňajším zápasom s Tatranom Prešov si uctíme jeho pamiatku minútou ticha,“ doplnil smutný šéf FK Humenné Oskar Balogač.

Chlapci boli veľmi obľúbení aj v škole. „Našu školu navštevoval Tadeáš. Učil sa veľmi dobre. Vynikal najmä v telocviku, keďže bol futbalista. Od nasledujúceho ročníka k nemu mal pribudnúť i Oliver, keďže naša škola je zameraná na športovcov. Na znak smútku sme vyvesili čiernu zástavu,“ prezradil Peter Gombár, riaditeľ ZŠ na Mlynskej ulici v Stropkove. Oliver doposiaľ navštevoval ZŠ Konštantínova.

„S touto správou sa nedokážeme vyrovnať. Dnes sme mali poradu. Tá sa začala úvodnou vetou a nasledovalo minútové ticho. Nedokázal som pokračovať, lebo som mal slzy na krajíčku. Na Olivera budeme spomínať ako na superžiaka. Od septembra k nám mal nastúpiť Dávid,“ skonštatoval nešťastný riaditeľ ZŠ Róbert Jankanič. Utrápeným pozostalým sa podujalo pomôcť aj mesto. „Budeme sa snažiť odbremeniť ich od nákladov za služby spojené s prípravou a organizáciou pohrebných obradov. Do akej miery, budeme vedieť až potom, keď sa uskutočnia. Organizujeme aj verejnú zbierku na podporu rodín,“ uzavrel primátor Stropkova, Ondrej Brendza.

Tragickú stredajšiu nehodu má už na stole aj polícia. „Vyšetrovateľ Okresného riaditeľstva PZ v Liptovskom Mikuláši dnes obvinil 39-ročného vodiča dodávky VW Transporter z prečinu usmrtenia a prečinu ublíženia na zdraví. Vodič mal včera v dopoludňajších hodinách pred obcou Liptovský Trnovec spôsobiť dopravnú nehodu, pri ktorej zomrelo päť osôb, z toho štyri deti. Vyšetrovanie okolností dopravnej nehody pokračuje, k prípadu boli pribratí aj súdni znalci,“ informovala vo štvrtok popoludní polícia na facebooku.

Terén treba okamžite preskúmať

Gustáv Kasanický, riaditeľ Ústavu súdneho inžinierstva v Žiline

- Sme prekvapení, že sme zatiaľ ako znalci neboli k nehode pribratí, pretože ide o dopravnú nehodu s veľkým následkom a to si bude podľa môjho názoru vyžadovať osobitné vedecké posúdenie. Pokiaľ viem, bol privolaný zatiaľ iba miestny znalec, tu bude však veľmi dôležité vedecké posúdenie pozdĺžnych a priečnych nerovností a šmykľavosť vozovky. Pokiaľ mám informácie, sto metrov pred úsekom by mala byť dopravná značka upozorňujúca na šmykľavosť terénu, čiže pravdepodobne sa tu bude hovoriť o vine vodiča. To však neviem potvrdiť, pretože nás zatiaľ neprizvali. Je dosť dôležité, aby sme k tejto nehode boli prizvaní ako vedci čo najskôr, pretože terén treba preskúmať okamžite. Čím dlhší čas od nehody uplynie, tým ťažšie sa bude prípad posudzovať. Je mi to veľmi ľúto, že o život prišli deti, takéto nehody aj my znalci riešime vždy s ťažkým srdcom a máme to pred očami, je to strašná tragédia.