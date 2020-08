Pri zrážke zahynuli štyria chlapci a Marián († 43), taký pohľad hasiči nečakali: Plakali aj tvrdí chlapi

Stačil okamih nepozornosti, mokrá vozovka, šmyk a zrážke sa už nedalo zabrániť.

Životy v rodinách zo Stropkova po včerajšku už nikdy nebudú ako predtým... Deväťčlenná posádka bieleho minivanu, v ktorom bolo 5 detí, išla smerom na Liptovský Trnovec. Šmyk v zákrute a následná zrážka s protiidúcim vozidlom mali fatálne následky. Štyria malí chlapci († 11, † 11, † 10, † 6) už nikdy neobjímu svojich rodičov a nezahrajú sa s kamarátmi. Zomreli na mieste nehody. Pri vynášaní ich mŕtvych telíčok hasiči plakali. Slzám sa neubránili ani policajti a zdravotníci. Nehodu neprežil ani spolujazdec vodiča Mariána († 43) v aute, v ktorom sa viezli. Výlet detí s oteckami sa skončil strašnou tragédiou.

„Na miesto nehody išla celá zmena určená na dopravné nehody. Bohužiaľ, u niektorých už pomoc nebola možná. Na mieste už bola aj jedna sanitka a postupne prichádzali ďalšie. Bol to veľmi ťažký zásah,“ prezradila podrobnosti so slzami v očiach riaditeľka mikulášskych hasičov Eva Krajčiová. Pohľad na nehybné detské telíčka, ktorým už nebolo pomoci, zamával aj týmito tvrdými chlapmi. Pri zásahu sa im tlačili slzy do očí...

„Hasičský a záchranný zbor (HaZZ) zavolal aj psychológov na poskytovanie posttraumatickej pomoci pre pozostalých a aj príslušníkov HaZZ. Bol to veľmi ťažký zásah vzhľadom na to, že išlo o úmrtie detí,“ priznala Eva Krajčiová. „Mnohí z našich príslušníkov ešte takúto udalosť nezažili a znášajú to veľmi ťažko, aj keď sú to tvrdí chlapi,“ dodala Krajčiová s tým, že k hasičom aj preživším privolali psychologickú pomoc. Ďalších zranených záchranári previezli do nemocníc v Ružomberku a v Liptovskom Mikuláši.

„Sú pri vedomí, utrpeli najmä stredne ťažké a ľahšie poranenia,“ informovalo Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby SR. Nemecká rodina, ktorá sedela v druhej dodávke, obišla zo zrážky iba s ľahkými zraneniami. „Z piatich detí z bielej dodávky prežilo len to 3-ročné. Slová ťažko hľadali aj policajti. S takou tragickou nehodou som sa tu na Liptove ešte nestretol. Pamätám si, keď som slúžil v Žiline, nehodu autobusu na Makove, ale to bolo už dosť dávno. Je to nesmierna tragédia,“ povedal so stiahnutým hrdlom okresný riaditeľ mikulášskej polície Jaroslav Harant.