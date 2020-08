Rodičia odmietli potrat: Bábätko sa narodilo s hrozivým nádorom väčším ako jeho telo

Lenai a Matt Schierovci z mesta Darwin v Austrálii boli nadšení, keď sa dozvedeli, že čakajú druhé dieťatko.

Tehotenstvo prebiehalo hladko až do ultrazvuku v 20. týždni tehotenstva, ktorý prebehol v máji 2019. Graviditu mladej ženy po ňom označili za vysoko rizikovú a ďalšie vyšetrenia ukázali, že bábätko má nádor. Časť bola vonku, časť aj v jeho tele. Lenai a Matt boli doktormi varovaní, že je veľká šanca, že sa dieťa narodí mŕtve a ponúkli im potrat.

,,Lekári nám povedali, nech si to nehľadáme na Googli. Aj tak sme to s manželom spravili. Jediné, na čo som tie dni myslela, bolo ako sa to mohlo stať? Je to preto, že som nebrala tehotenské vitamíny každý deň alebo že som sa nestravovala dostatočne zdravo? Bála som sa, že dieťatko nebude môcť nikdy chodiť alebo bude žiť v bolestiach,“ cituje mamičku Mirror.

Vyšetrenia ukázali, že hoci bol nádor obrovský, neovplyvňoval činnosť orgánov dieťatka. Rodičia sa rozhodli tehotenstvo neprerušiť. U bábätka sa vyvinula anémia, pretože jeho malé srdiečko nezvládalo krvou zásobovať ešte aj veľký nádor. Lenai praskla voda v 28. týždni tehotenstva. Malá Zalya sa narodila s hmotnosťou 0,99 kilogramu. Jej tumor vážil viac, až 1,47 kilogramu! Dievčatko podstúpilo dlhú operáciu na jeho odstránenie a muselo dostať pät transfúzií.

Mamička si ho mohla zobrať do náručia až desať dní po narodení. ,,Šokovalo ma, aká je maličká a že ten nádor bol vlastne väčší ako ona,“ povedala. Domov si však Zalyu doniesli až po viac ako pol roku od narodenia. Jej nádor bol našťastie nezhubný a nijak dlhodobo neovplyvnil jej orgány. Dievčatku sa darí, má už viac ako rok. Aj keď ešte nechodí, s pohybom problém nemá. ,,Zalyi odstránili kostrčovú kosť, aby sa uistili, že nádor nenarastie späť,“ povedala Lenai.