Slovan vypravil na Faerské ostrovy ďalších hráčov: Zvyšok áčka a juniori

Vyslali druhý tím! Futbalový klub ŠK Slovan Bratislava prežíva poriadne hektické dni.

Potom, čo sa v A-tíme objavili tri prípady ochorenia COVID-19, preložila UEFA stredajší duel belasých v 1. predkole Ligy majstrov proti domácemu KÍ Klaksvík na piatok.

Belasí museli splniť náročnú podmienku a dnes ráno vyslali na Faerské ostrovy 16 "nových" hráčov, ktorí by mali v piatok od 20.00 hod bojovať o postup Slovana v Lige majstrov.

Na súboj proti domácemu majstrovi KÍ Klaksvík odleteli hráči z prvého tímu Erik Daniel, Dávid Holman, Lucas Lovat, Dejan Dražič, Mitch Apau, Boris Cmiljanič a brankár Michal Šulla. Túto sedmičku malo doplniť 9 juniorov z rezervy. Okrem hráčov leteli na Faerské ostrovy aj traja členovia realizačného tímu na čele s trénerom Szilárdom Némethom. V Bratislave tak zostal z áčka okrem Mohu už iba Vladimír Weiss ml., ktorý mal po zápase so Zlatými Moravcami pozitívny test na COVID-19.

Ako je známe, z hráčov belasých, ktorí sú na Faerských ostrovoch v karanténe, potom, čo sa v mieste zápasu objavil jeden pozitívny test člena realizačného tímu, nemôže do piatkového zápasu zasiahnuť žiadny hráč.

"V prvom rade sa chceme poďakovať UEFA, že nám vyhovela a spolu s nami urobila maximum, aby sa zápas odohral. Ceníme si ich iniciatívu a angažovanosť v situácii, keď do hry vstúpili miestne úrady, ktoré robia všetko pre to, aby sa zápas neodohral a aby nám situáciu čo najviac sťažili. Je to naozaj zvláštna situácia, pretože podľa protokolu UEFA môžeme hrať, no miestne inštitúcie sa konaniu zápasu snažia všemožne zabrániť. Sme radi, že stále máme šancu a v piatok sa pobijeme o postup do ďalšieho kola. Veríme, že sa všetko uskutoční v duchu fair-play a rozhodne sa na ihrisku," povedal v stredu generálny riaditeľ klubu Ivan Kmotrík ml.

Slovanisti sa na Faerských ostrovoch pokúsia opätovne pretestovať hráčov, aby mohli byť vyňatí z karantény a mohli zasiahnuť do piatkového zápasu.