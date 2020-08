Slovan svoj boj ešte neprehral: Miestne úrady robia všetko preto, aby sa zápas kontumoval!

Slovan Bratislava v pondelok vycestoval na Faerské ostrovy, aby tam odohral kvalifikačný zápas Ligy majstrov.

Fotogaléria 5 fotiek v galérii

Po prílete sa však všetko zvrtlo. Člen realizačného štábu bol pozitívne testovaný na koronavírus. Ten bol v bezprostrednom kontakte s ostatnými členmi mužstva. Preto hrozilo, že zápas bude kontumovaný v prospech domáceho celku.Po dlhých rokovaniach však UEFA dala Slovanu šancu v podobe preloženia zápasu na piatok 21.8. o 20:00 SELČ. K celej veci sa vyjadril aj generálny riaditeľ klubu Ivan Kmotrík ml.Je to naozaj zvláštna situácia, pretože podľa protokolu UEFA môžeme hrať, no miestne inštitúcie sa konaniu zápasu snažia všemožne zabrániť. Sme radi, že stále máme šancu a v piatok sa pobijeme o postup do ďalšieho kola. Veríme, že sa všetko uskutoční v duchu fair-play a rozhodne sa na ihrisku,“odkázal Kmotrík fanúšikom prostredníctvom klubového webu. pokračoval.Preto sa pokúsime opätovne pretestovať týchto hráčov, aby mohli byť vyňatí z karantény a mohli zasiahnuť do piatkového zápasu. Urobíme pre to maximum, no chceme byť pripravení na všetky scenáre, preto sme zabezpečili lietadlo pre ďalšiu skupinu hráčov, ktorí pricestujú z Bratislavy.“