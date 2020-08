Šokujúca smrť Slováka Jozefa v belgickej cele: Brutálne zaobchádzanie a hajlovanie policajtky!

Jozefa Chovanca zadržali na bruselskom letisku Charleroi v roku 2018.

O šokujúcom prípade informuje britská BBC. Slovák bol zatknutý, pretože robil problémy počas letu. V cele predbežného zadržania si začal búchať hlavu o stenu, až mu začala krvácať. Do cely vtrhla skupina policajtov, ktorý ho pritlačili k zemi. Chovanec bo prevezený do nemocnice, kde upadol do kómy a na druhý deň zomrel.

Ako teraz ukazujú zábery z bezpečnostnej kamery z cely predbežného zadržania, policajti sa počas incidentu smiali. Jedna policajtka dokonca zahajlovala. Záznam dokázal, že jej kolega sedel na na hrudnom koši Slováka 18 minút. Prípad teraz pripomína smrť Georgea Floyda, ktorému tlačil policajt kolenom na krk. Zábery sa podarilo získať belgickému denníku Het Laatse Nieuws. Chovancova manželka Henrieta sa dožaduje spravodlivosti.

,,Chcem vedieť, čo sa stalo a prečo sa polícia zachovala takým spôsobom,“ povedala denníku. ,,Niečo sa s mojím manželom dialo, necítil sa dobre, ale policajti ho ignorovali celú noc. Keď zbadali, že krváca, mali mu dať prvú pomoc. Namiesto toho si toľko ľudí naňho sadlo. Nemohol poriadne dýchať.“ Od smrti Slováka v Belgicku ubehli dva roky a vyšetrovanie stále prebieha.

Chovanec vlastnil spoločnosť, ktorá najímala slovenských robotníkov na prácu v Belgicku, preto často lietal medzi oboma krajinami. Jeho rodina nevie, prečo sa správal čudne počas pobytu v cele predbežného zadržania. Pitva ukázala, že v tele nemal ani drogy ani alkohol.