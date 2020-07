Ministerstvo vnútra má na krku ďalší škandál: Sporná zmluva na 84 miliónov eur?!

Na ministerstvo vnútra sa valí problém za problémom.

Rezortom tento týždeň otriasla kauza štátneho tajomníka Lukáša Kyselicu (42), ktorý kandidoval do parlamentu ako príslušník vojenského spravodajstva a jeho straníci z OĽaNO o tom netušili. Teraz sa prevalilo, že jeho kolega, druhý štátny tajomník ministerstva Ján Lazar, podpísal pochybnú zmluvu na 84 miliónov eur za poradenské služby v oblasti auditu. Ako to ministerstvo vysvetľuje? Fotogaléria 9 fotiek v galérii

Pred voľbami sľubovali vládne strany transparentnosť, čestnosť a nulovú toleranciu korupcie. Počas prvých mesiacov však toho majú na rováši viac, než by ktokoľvek čakal. Po kauze odpísaných diplomoviek či škandále s Kyselicom prišiel ďalší problém. „A tak zatiaľ, čo ústami predsedu vlády riešime hrdinské odstúpenie Kyselicu z postu štátneho tajomníka Ministerstva vnútra SR, v paralelnom vesmíre sa na tom istom ministerstve minulý týždeň potichu uzatvorila rámcová zmluva na 84 miliónov eur za poradenské služby v oblasti auditu,“ upozornil bezpečnostný analytik Radovan Bránik.

Zmluvu podpísal štátny tajomník ministerstva vnútra Ján Lazar a Renáta Kiselicová vlastniaca firmu Centire, ktorá má služby poskytovať. „Ak budú robiť audit 8 hodín denne cez pracovné dni, budú mať prácu iba na 75 rokov. Našťastie, aspoň osobohodina je veľmi lacná, 60 až 80 eur,“ neodpustil si analytik ironickú poznámku.

Bránik neskôr dodal, že sa na neho po zverejnení zmluvy obrátili zástupcovia vládnych strán, s ktorými sa zhodol na tom, že firma získala zákazku ešte v roku 2018, za čias bývalej vlády. „K podpisom však dochádza už počas fungovania novej vlády. Vzhľadom na to, aké ustanovenia sa nachádzajú v zmluvách a ako sú niektoré zjavne premrštené až nerealizovateľné, mi bolo prisľúbené, že hneď ráno prebehne kontrola procesov na MV SR a urobia maximum pre to, aby došlo k pozastaveniu procesu uzatvárania zmlúv do momentu, kým nebudú odrážať skutočné potreby štátu,“ dodal Bránik.

Ministerstvo vnútra sa však bráni. „Ak by MV SR rámcové zmluvy nepodpísalo, minimálne rok by neexistovala možnosť využívať služby poradenských a audítorských firiem. Bolo by potrebné vyhlásiť nové verejné obstarávanie, čo by skomplikovalo prácu nielen rezortu vnútra, ale aj ostatných ministerstiev, pretože toto verejné obstarávanie bolo vyhlásené pre potreby celej verejnej správy. MV SR dáva záruku, že na korektný priebeh plnenia dohliadne," povedal rezort Novému Času a dodal, že financovanie bude zabezpečené z prostriedkov európskych štrukturálnych a investičných fondov.

Kauzy novej vlády

Chaos počas korony

Vláda nemala za sebou ani prvých 100 dní, a už sa ukázalo, aké sú názory koaličných strán na niektoré témy rozdielne. Hádky rozpútal status Richarda Sulíka počas Veľkej noci, keď bol pre COVID-19 obmedzený pohyb. „Kvôli 800 mŕtvym na chrípku ročne si ekonomiku nelikvidujeme. Kvôli 500 nakazeným na koronu áno. Po celom Slovensku sa tvoria kilometrové zápchy na inak poloprázdnych diaľniciach,“ napísal Sulík, čím spustil lavínu sporov. Premiér Igor Matovič mu odkázal, že „postovať na FB svoje výplody mysle je v tejto chvíli mimoriadne nezodpovedné“. Neskôr sa nevedeli zhodnúť na tom, dokedy majú byť obchody v nedeľu zatvorené.