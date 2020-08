Faux pas Matoviča pri oficiálnom stretnutí: Odborníci na protokol sa museli chytať za hlavu, takto to vidí jedna z nich

Priekopnícky módny guru či protokolárna hanba? Premiér Igor Matovič (47) už stihol počas svojej politickej kariéry šokovať všakovakými neortodoxnými spôsobmi, no tentoraz to spravil ozaj netradične.

Pozornosť verejnosti upútal svojím outfitom pri prijatí končiaceho bieloruského veľvyslanca a rozruch vyvolal aj jeho status, kde hovorí, že „nasral kopu ľudí“, čo považuje za úspešný deň. To, že tradičné vzorce správania v rámci politickej kultúry Igor Matovič dlhé roky prinajmenšom ignoruje - ak nie výrazne prekačuje-, zaregistrovali na Slovensku už asi aj v poslednom kúte republiky.

Fotogaléria 6 fotiek v galérii

Žoviálnosť, teatrálne správanie a populistický slovník si líder OĽaNO zachoval, aj keď sa po februárových voľbách posadil do kresla premiéra s argumentom, že je len obyčajný človek a aj v novej funkcii zostane sám sebou. No predsa len s vyššou zodpovednosťou sa aj jeho prejav trocha upokojil a skultivoval - najmä ak ide o jeho vystupovanie pri oficiálnych akciách, kde sú prítomní reprezentanti iných štátov. V prípade stretnutia s bieloruským veľvyslancom Igorom Leščeňom však opäť prestrelil.

Predseda vlády mal na sebe košeľu bez kravaty, sako, tmavé rifle a najmä sivé tenisky. „Od staroveku sa nesie jedna línia nepísaného pravidla, ktorá v protokole platí dodnes - úprava zovňajška, oblečenie u oficiálnej osoby určuje nastavenie úcty k tomu druhému človeku. Zvolil také oblečenie a tým v duchu tých pravidiel si asi toho človeka veľmi neváži,“ vysvetlila odborníčka na protokol Mária Holubová s tým, že športová obuv na formálne akcie v politike a diplomacii nepatrí.

Matovičovo ošatenie vyvolalo rozporuplné reakcie verejnosti, na čo premiér reagoval nevyberavo statusom. „Dnes úspešný deň. Nasral som kopu ľudí...“ zhodnotil šéf vlády nielen módnych kritikov, ale napríklad aj ľudí, ktorí sa snažili otvoriť tému odluky cirkvi od štátu.

„Čítala som ten status a mne to pripadá ako v tej línii Machiavelliho, že pokiaľ máte úspech - a on ho nesporne mal, keď vyhral voľby-, tak už ľudia nehľadia na prostriedky a to, ako sa prezentujete,“ zhodnotila protokolistka Holubová. V stredu popoludní Matovič doplnil, že „tenisôčky moje svety slovenské vyrušujú ... až začínam mať chuť založiť firmičku, kde tetušky budú poctivé slovenské šiť.“

Štýlový, ale na zlej udalosti

Podľa módnej stylistky Andrey Ziegler by premiér s týmto outfitom zaujal, ale na inom podujatí. „Styling ako taký nie je zlý. Je štýlový. Zladenie má kreatívny nápad. Ako bežný smrteľník je to v pohode, ako politik je to faux paus na tento typ príležitosti,“ myslí si stylistka.