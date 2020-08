Liečby v zahraničí sa už nedožila! Krásna mamička Naďa († 38) podľahla zákernej rakovine prsníka

Tak veľmi túžila žiť, tak veľmi túžila vidieť svoje milované dcérky vyrastať. Žiaľ, nič z tohto sa už nesplní...

Krásna Naďa († 38) zo Skalice len pred mesiacom a pol opísala Novému Času, ako veľmi chce bojovať so zákernou rakovinou vo štvrtom štádiu. A celé Slovensko jej v neľahkom zápase držalo palce. Mamina dvoch dcér videla veľkú nádej v špeciálnej vakcíne za niekoľko tisíc eur, zloženej z liečiv, ktoré majú imunitu naučiť bojovať proti nádorovým bunkám. Tú však poisťovňa u nás neprepláca. Aj napriek tomu, že ľudia sa jej snažili všemožne pomôcť, Naďa v pondelok svoj boj prehrala.

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

Naďa († 38) ochorela pred štyrmi rokmi, len pár mesiacov po narodení druhej dcérky Klaudie. „Robili sa mi také malé chrastičky na bradavkách,“ povedala ešte koncom júna. Krátko pred pôrodom ju ešte opustil aj otec dieťaťa. Zostala tak sama tehotná a so staršou dcérkou Dominikou (14), ktorú mala s predchádzajúcim partnerom. Naďa sa však krutému osudu rozhodla nepoddať a všetko zvládala. Po niekoľkých mesiacoch po pôrode si pri sprchovaní nahmatala v ľavom prsníku hrčku.

Vybrala sa teda k lekárovi. Jej najhoršia predtucha sa, bohužiaľ, naplnila do bodky. Mladej mame diagnostikovali hormonálne aktívny nádor, neskôr sa diagnóza zmenila na triple negatívny nádor, teda taký, ktorý zle reaguje na liečbu. Napriek operáciám a zlým prognózam zápasila statočná žena s chorobou, ako sa len dalo a zvládala ťažké chemoterapie. Akoby toho nebolo málo, neskôr jej lekári zistili metastázu v bedrovej kosti, tú lekári zničili, vzali jej však oba vaječníky, aby obmedzili hormonálnu činnosť tela.

Mamička dvoch dievčatiek napriek zlej prognóze verila, že jej pomôže vakcína, ktorú ale naša poisťovňa neprepláca, keďže u nás nie je kategorizovaná. „Bola som v Rakúsku, kde spolupracujem s lekárom, ktorý mi dáva nádej. Verím, že mi vakcína výrazne predĺži život a budem môcť vidieť vyrastať svoje dve milované dcérky. Nemám však na to, aby som vedela dať dokopy financie. Pre chorobu nepracujem a môj partner, napriek tomu, že sa snaží, nemá šancu mi všetky výdavky spojené s liečbou zaplatiť,“ dodala smutne Naďa. Aj napriek tomu, že ľudia finančne pomáhali, ako len mohli, sa už Naďu nepodarilo zachrániť. V pondelok svoj boj o život, žiaľ, prehrala.

Pomôžu s pohrebom

Veľkú pomocnú ruku podávali Nadi v ťažkých časoch aj jej kamaráti. „Urobili sme zbierku pre mamičku, ktorá to potrebuje. Neskôr sa k nám pridal aj FS Valša, kde Naďa tancovala. Je to strašné a sme zdrvení z toho, že Naďa zákernej chorobe v pondelok podľahla,“ vraví smutne Romana, ktorá zbierku začala organizovať. Podotkla však, že so zbierkou majú plány. „Chceme teraz rodine pomôcť s pohrebom a ostatné financie by sme dali rodine s podobným osudom. Budeme však o tom ešte komunikovať,“ dodala. Nadine deti tak už navždy zostanú polosirotami. Ich milovaná mamička bude na ne dozerať len z neba.