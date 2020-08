Obyvatelia Tatranskej Polianky sa tešia z najvernejšieho hosťa: Jeleňa Miša zachránil COVID-19

Najobľúbenejší a najvernejší hosť. Zdatný jeleň Mišo chodí pravidelne na raňajky do areálu Sanatória Dr. Guhra v Tatranskej Polianke.

„Je to náš maskot. Chvíľu sa zdrží pod oknami, počká na nejakú dobrotu a potom odkráča do lesa. Dokonca aj naše zvieratká ho akceptujú. So psom sa hráva a mačka ho chodí pozdraviť. Možno tajne chodí na respiračnú fyzioterapiu, ktorú sme u nás opäť zaviedli,“ povedala manažérka sanatória Denisa Cibulka.

Pred pár mesiacmi uvažovali o jeho odchyte, no potom prišla pandémia koronavírusu a tak sa po areáli špacíruje naďalej. Menej nadšený je z jeho návštev zoológ Štátnych lesov TANAP-u Jozef Hybler. „Je to divé zviera a môže kedykoľvek človeka ohroziť. Takéto jedince sa snažíme odchytiť a premiestniť,“ uzavrel.