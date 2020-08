Čo všetko môžete v Tatrách vidieť? Vedomosti, ktoré by mal ovládať každý poriadny slovenský turista!

Vysokým Tatrám sa hovorí tiež najmenšie európske veľhory. Ich hlavný hrebeň má dĺžku 26 kilometrov. Gerlachovský štít s výškou 2655 m. n. m. je zároveň najvyšším vrchom Slovenska.

Súčasťou tatranského horského masívu sú aj Západné Tatry, ktoré siahajú od Liptova, respektíve Oravy až po Kôprovskú dolinu. Na východe nadväzuje na Vysoké Tatry pohorie Belianske Tatry. Jednotlivé tatranské osady od Štrbského Plesa až po Tatranskú Kotlinu patrili v minulosti 22 podtatranským obciam. Po roku 1947 však boli odčlenené a vzniklo mesto Vysoké Tatry. Po dlhoročnom spore bolo Štrbské Pleso vrátené do katastrálneho územia obce Štrba.

Tatranské osady sú spojené Cestou slobody. Zo Štrby na Štrbské Pleso vedie ozubnicová železnica, zo Štrbského Plesa do Starého Smokovca a odtiaľ do Tatranskej Lomnice i do Popradu vedie trať známej tatranskej električky.

Západné Tatry

Najvyšším vrcholom pohoria je Bystrá (2248 m. n. m.) Geomorfologickou časťou Západných Tatier sú známe Roháče s malebnými Roháčskymi plesami. Západné Tatry sú popretkávané značenými a väčšinou náročnými turistickými chodníkmi. Smerom z Liptova vedú k hrebeňu známe doliny – Žiarska, Jamnická či Račkova dolina.

Pribylina, Podbanské

Liptovská obec Pribylina je dobrým východiskovým bodom na túry v Západných Tatrách a ponúka pekný výhľad na Kriváň (2494 m. n. m.). Známe je aj Múzeom liptovskej dediny. Na rozhraní Západných a Vysokých Tatier sa nachádza turistická osada Podbanské.