Matovič zmenil názor na odmeny pre zdravotníkov, lekári reagujú: Pán premiér, toto sa vám nebude čítať ľahko

Okolo odmien vo výške 50 miliónov eur sa rozhorela veľká diskusia.

Peniaze za zvládnutie prvej vlny pandémie si podľa premiéra Igora Matoviča (47) mali pôvodne rozdeliť viaceré profesie - sestry, vojaci, policajti, hasiči a zamestnanci domovov sociálnych služieb. Krátko nato sa však ozvali lekári, ktorých predseda vlády na zoznam odmeňovaných nezaradil. Matovičovo presvedčenie tak vydržalo len pár dní a v utorok oznámil, že sa to bude týkať aj doktorov.

Premiér ešte v piatok oznámil správu, že približne 300 až 500 eur navyše dostanú tí, ktorí pomáhali priamo pri prvej vlne pandémie koronavírusu na Slovensku. Tento krok vysvetľoval priaznivými ekonomickými aj zdravotnými výsledkami. Peniaze si budú deliť ministerstvá zdravotníctva, vnútra, obrany aj rezort práce. Matovič v pondelok pripomenul, že pracovníci by si zaslúžili aj viac peňazí, no treba sa podľa jeho slov „prikrývať takou perinou, na akú máme“. Povedal to v súvislosti s lekármi, ktorí mali byť vyčlenení spod tejto pomoci. „Pokiaľ si dobre pamätám, lekárov som neavizoval,“ skonštatoval.

Toto jeho stanovisko vydržalo len krátko, keďže už včera to zmenil. „Absolvoval som rozhovor s pánom ministrom zdravotníctva Marekom Krajčím, ktorého výsledkom je, že odmenu za nasadenie dostanú všetci zdravotníci, ktorí reálne riskovali životy v prvej línii. Keď sa doteraz hovorilo len o zdravotných sestrách, nakoniec to budú aj sanitári, záchranári, pracovníci dopravnej zdravotnej služby, lekári... a dúfam, že som si to dobre zapamätal a nikoho som nezabudol,“ napísal Matovič. Zmenu svojho postoja vysvetľoval tým, že si pôvodne myslel, že zdravotníci sú vybavení v inom balíku odmien, určených pre Úrad regionálneho zdravotníctva.

Predseda odborov v zdravotníctve Anton Szalay hovorí, že rétorika politikov je zameraná na tie skupiny pracovníkov, kde si potrebujú prihriať „polievočku“. „Ale čo ostatní? Veď vo vytvorených červených zónach v nemocniciach boli zamestnanci rôznych profesií. Potrebné je myslieť aj na laboratóriá, lekárov, verejných zdravotníkov, sanitárov a ďalších zamestnancov v priamom kontakte s pacientmi alebo inými fyzickými osobami. Argumentácia premiéra, že lekári a iné skupiny zarábajú viac a že sa teraz zamerali najmä na tých, ktorí majú dlhodobo nízke príjmy, je šokujúca,“ povedal Szalay s tým, že každý, kto sa zapojil do potrebných činností, by mal byť odmenený bez ohľadu na to, na ktorom poste je a koľko zarába.

Vie vôbec, čo hovorí?

Valéria Cehulová (73), obvodná lekárka, Spišská Nová Ves Otvoriť galériu Valéria Cehulová (73) Zdroj: iglu

- Keďže som bola v prvej línii a pred nami je druhá vlna pandémie, nemám slov! Naozaj nemám, lebo nielen ja, ale aj ďalší lekári sme boli dennodenne v primárnom kontakte s pacientmi. Nechápem pána premiéra a zrejme ho nechápe asi celá republika. Neviem, či zabudol na lekárov, alebo nevytriezvel, no hlboko sa ma dotklo jeho vyjadrenie na našu adresu. Na rozdiel od sestier, ale ja sa pýtam, na čo tam ony budú, keď tam budú lekári? Vie pán predseda vlády, čo vlastne hovorí?

Je to odraz hodnoty lekárov

Karol Mičko (64), internista, kardiológ, spolumajiteľ polikliniky Kardiomed v Lučenci Otvoriť galériu Karol Mičko (64) Zdroj: den

- Je to len obraz toho, akú hodnotu majú lekári v tejto spoločnosti. Keď je potrebné, idú do prvej línie, ale keď ide o peniaze a odmenu, tak vtedy neexistujú. Povedal by som, že je to bezprecedentné.

Jeho vyjadrenie bolo ponižujúce

Ladislav Kukolík (62), anestéziológ a intenzivista (od marca 2020 na dôchodku), Žiar nad Hronom Otvoriť galériu Ladislav Kukolík (62) Zdroj: kz

- Jednoznačne aj lekári si zaslúžia odmeny tak ako všetky kategórie zdravotníckych pracovníkov, ktorí boli v prvej línii počas pandémie. Je potrebné určiť transparentné a spravodlivé kritériá. Vyjadrenie premiéra je nekompetentné a ponižujúce pre lekársky stav, ohradzujem sa voči nemu a odmietam ho. Chcem len pripomenúť, že zdravotnícki pracovníci sú dennodenne vystavení v nemocniciach oveľa vážnejším možným infekčným komplikáciám pri svojej práci s pacientmi, ako sú riziká nákazy HIV, hepatitídy, TBC a hlavne nemocničné nákazy ohrozujúce život.

V slušnej spoločnosti by finančná vďaka nemala chýbať

František Majerský, záchranár a prezident Slovenskej komory zdravotníckych záchranárov

- Pred necelým mesiacom sme sa stretli s predstaviteľmi ministerstva zdravotníctva a jedna z našich požiadaviek bola odmeniť záchranárov za ich nasadenie a obetavú prácu počas prvej vlny koronakrízy. Boli a dodnes sú v prvej línii. Chodia doteraz na každý výjazd s ochrannými pomôckami a je jedno, či je horúco, zima, dážď. My do dnešného dňa riešime COVID-19, ostatné zložky to už neriešia. Od prvého dňa sme šli do výjazdov, keď nie­ktorí sa báli ísť čo i len do obchodu, my sme zasahovali pri aktívnych prípadoch s improvizovanými ochrannými pomôckami. Netúžime po žiadnych horibilných odmenách, ale v slušnej spoločnosti by vďaka za odvahu a profesionalitu v ťažkých časoch nemala chýbať.