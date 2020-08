Zverejnili príčinu výbuchu paneláka v Prešove, rany preživších ožívajú: Moment, kedy prišli o všetko!

Už sa vie, čo spôsobilo výbuch paneláka v Prešove! Čierny oblak smútku a množstvo nezodpovedaných otázok sa stále vznášajú nad miestom nešťastia na Mukačevskej ulici. Tragédiu, ktorá si vyžiadala 8 obetí, niekoľko mesiacov podrobne skúmali znalci a na svete je prvý posudok, ktorý detailne opisuje osudné chvíle.

Fotogaléria 12 fotiek v galérii

Spúšťačom obrovskej explózie mala byť iskra z výťahu, ktorý bol v tom čase na 11. poschodí. Výbuchu predchádzalo mechanické poškodenie plynového potrubia. Prišli o blízkych, strechu nad hlavou, prežívali obrovský smútok a bolesť. To, čo sa odohralo 6. decembra 2019 v paneláku na Mukačevskej ulici v Prešove, by nechcel zažiť na vlastnej koži nikto z nás.

Doteraz v hlavách ľudí, ktorí tragédiu prežili, zostáva nezodpovedaná otázka, kto za to môže. Jeden z prvých hotových posudkov, ktorý vypracoval Kriminalistický a expertízny ústav KR PZ v Košiciach, je na svete a detailne opisuje, ako k nešťastiu došlo. „Výbuchu predchádzalo poškodenie plynového potrubia DN 255, uloženého pred bytovkou v zemi. Poškodenie bolo spôsobené mechanicky, priamym kontaktom s horizontálnou vrtnou súpravou počas prác na mikrotunelovom vrte,“ cituje zo správy denník Korzár.

Nový Čas navštívil živnostníkov obvinených z toho, že prerazili plynové potrubie. Marek (31) a Ondrej (28) sú bratia z Kojšova (okr. Gelnica). Počas našej návštevy neboli doma. Ich mama prezradila, že sú v práci. Nevedela sa im však dovolať, pretože pracujú na hlučných strojoch. Ona sama sa k záverom expertízy vyjadrovať nechcela. Odkázala nás na advokátov. Tretí obvinený Ján (31) z Gelnice nebol doma.

Iskra vo výťahu

O poškodení potrubia robotníkmi sa špekulovalo od začiatku, hoci znalci sa zaoberali aj otázkou, či výbuch nemohla spôsobiť nejaká výbušnina. To však jednoznačne vylúčili. Podľa nich sa plyn po poškodení potrubia dostal cez starý, už nepoužívaný tepelný kolektor do paneláka a koncentroval sa v horných častiach. „Ako najpravdepodobnejší iniciátor bola určená elektrická iskra z bezpečnostných obvodov pravého výťahu, nachádzajúceho sa v tom čase na 11. poschodí,“ píše sa v správe s tým, že plyn ďalej prenikal do teplovodných kolektorov, kde neskôr najmenej dvakrát zahorel. Práve tento fakt spôsobil aj výbuch vo vedľajšom paneláku na Mukačevskej 9 v pivničných priestoroch.

Do posudku nenahliadli

Tí, ktorí obrovskú tragédiu prežili, sa ešte stále nevedia spamätať, čo sa v ten osudný deň stalo. Patrí medzi nich aj Vlastimil Mucha (65), ktorý býval s manželkou na 8. poschodí. Hoci obaja prežili, o vyšetrovaní ako poškodení príliš veľa informácií nemajú. „Neviem nič o dôvodoch, akurát v rádiu som počul, že robotníci poškodili potrubie a došlo k úniku plynu. Niekto zo susedov pritom tvrdil, že plyn v činžiaku unikal už skôr.“ Nad príčinami nešťastia si láme hlavu aj domovník dnes už neexistujúcej bytovky. Ten tvrdí, že teplovodné potrubie, cez ktoré sa dostal plyn do paneláka, bolo pri rekonštrukcii kotolne zlikvidované. „Na úpätí domu bol teplovodný kanál zamurovaný yporom a škáry boli zaplnené. Ale počas vyšetrovania po odkrytí toho miesta to zhodnotili, že toto pre plyn nie je prekážka,“ skonštatoval Mojmír Květoň.

Piati obvinení

Doteraz boli vypočuté desiatky svedkov, obvinení sú zatiaľ piati ľudia. Okrem troch robotníkov a bagristu aj jeden manažér. Na prípade však ďalej znalci pracujú a nie je vylúčené, že padnú aj ďalšie obvinenia. „Vyšetrovateľ sa oboznámil s uvedeným posudkom a aj na základe skutočností v ňom uvedených vykonáva ďalšie úkony trestného konania za účelom náležitého objasnenia veci, ktoré okrem iného zahŕňa aj posudzovanie prípadnej trestnoprávnej zodpovednosti ďalších osôb,“ povedala prešovská krajská policajná hovorkyňa Jana Ligdayová s tým, že opatrenia v súvislosti s COVID-19 do istej miery spomalili vyšetrovanie. Pri ďalšom posudzovaní sa budú do úvahy brať stavebné zásahy, ktoré sa robili na paneláku pred explóziou, a ktoré tiež mohli zohrať osudnú úlohu pri znefukčnení ciest, respektíve mohli prispieť k deštrukcii schodiska.

Čakáme na hlavný posudok

Vladimír Bajtoš, advokát obvinených živnostníkov

- Posudok k dipozícii mám, ale o podrobnostiach z vyšetrovania neinformujem. Výsledky sa však zhodujú s mojím presvedčením, že takto došlo k výbuchu. Vyšetrovanie ďalej prebieha a čaká sa na takzvaný hlavný posudok, ktorý vypracovávajú znalci zo Žiliny. Predpokladám, že vyšetrovanie sa neskončí skôr ako o pol roka.

Tragédia v číslach