Bude sa Prešov po tragédii súdiť? Firma chce za odvoz sutín milión, znalec určil inú sumu

Finančné dozvuky spojené s následkami výbuchu bytovky v Prešove pretrvávajú doteraz.

Predbežná objednávka firmy, ktorá mala odstraňovať sutiny, vyvolala veľké vášne. Búracia firma totiž vystavila účet na sumu prevyšujúcu 1 milión € a viac ako milión žiada aj teraz. Mesto je však odhodlané uhradiť len necelých 800-tisíc.

Fotogaléria 6 fotiek v galérii

Odstraňovať prvotné následky výbuchu a zbúrať bytovku do 3. až 5. poschodia sa podujala česká spoločnosť Cannoneer len za náklady na cestu. Následne si mesto najalo spoločnosť Matijka s r.o. Jej úlohou bolo odstrániť zvyšky sutín, odviezť ich na skládku, prehľadať a uskladniť. Vystavila aj predbežnú objednávku za tieto práce na približne 1,1 milióna €. To spustilo veľkú kritiku. „Dali sme si vypracovať znalecký posudok Ústavom súdneho inžinierstva v Žiline. Podľa neho boli náklady na búranie 781-tisíc. Toľko firme vyplatíme,“ povedala primátorka Prešova Andrea Turčanová.

Ak túto sumu odobrí Okresný úrad, malo by ju mesto dostať od štátu. Expremiér Peter Pellegrini totiž ešte v deň výbuchu prisľúbil mestu pomoc na náklady spojené s prácami vo výške 1 milión €. Primátorka tvrdí, že ak štát peniaze mestu nezaplatí, nezostane mu iné, iba sa súdiť. „Potvrdili sa však opakované vyhlásenia mesta Prešov, že tieto práce nebolo možné vykonať za 400-tisíc €, ako tvrdila začiatkom roka 2020 iná súkromná firma. Mesto Prešov považuje konanie firmy za špekulatívne a účelové, s cieľom využiť zvýšený záujem verejnosti o dianie súvisiace s tragickým výbuchom plynu na zviditeľnenie sa v médiách,“ povedala.

Šéf búracej firmy Peter Matijka predložil už nie predbežné, ale skutočné faktúry vo výške 1 018 000 eur. Dostať by mal o 237-tisíc € menej. Spokojný nie je. „Má to v rukách právnik. Nateraz sa nebudem vyjadrovať, či sa uspokojím so sumou, ktorú ponúka mesto. Doposiaľ som dostal dostal len zálohu 250-tisíc € a mám kvôli tomu problémy. Neviem vyplatiť dodávateľov. Už som predal auto a chystám sa predávať nejaké stroje,“ uzavrel Matijka.