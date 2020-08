Zničená cesta v Muráni: Ľudia idú do práce namiesto 20 minút 2 hodiny, politici sľubujú pomoc

Ideálne by bolo, keby vláda zo svojej rezervy pomohla finančne vykryť celú havarijnú situáciu na ceste II/531 medzi Muráňom a Prednou Horou v okrese Revúca, ktorú koncom júna poškodili silné prívalové zrážky.

Po pondelkovom stretnutí s predstaviteľmi Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK) to uviedol minister dopravy a výstavby Andrej Doležal (nominant Sme rodina).

"Veľa sme sa rozprávali o rekonštrukcii tohto úseku cesty druhej triedy, ale úprimne musím povedať, že ministerstvo nemá reálny nástroj, ako pomôcť samosprávnemu kraju. Budeme však na úrovni vlády veľmi silne žiadať, prosiť, apelovať na premiéra a ostatných členov vlády, aby pomohli," prisľúbil Doležal. Zároveň avizoval, že v momente, keď rezort súťažou získa celoplošné opravy ciest prvej triedy, tak najviac z nich bude v BBSK.

Ani podľa predsedu Národnej rady SR Borisa Kollára (Sme rodina), ktorý bol takisto na rokovaní, nie je BBSK schopný zvládnuť opravu z vlastných zdrojov. "Budem prosiť premiéra a apelovať na celú vládnu koalíciu a snažiť sa ich primať, aby tomuto kraju pomohli," povedal Kollár, podľa ktorého na to bude príležitosť už v pondelok na koaličnej rade.

Podľa predsedu BBSK Jána Luntera doteraz z poškodeného úseku vyviezli 180 nákladných áut zeminy, štrku a sutiny, aby pripravili podmienky na rekonštrukciu. "Tá cesta je naozaj zdevastovaná a bude si žiadať veľa úsilia. Za 2,5 roka sme zrekonštruovali v kraji 300 kilometrov ciest a tohto roku chceme spraviť ďalších 400," konkretizoval Lunter, podľa ktorého však táto rana, ktorá na kraj dopadla, presahuje možnosti BBSK.

Zdôraznil tiež, že ide o cestu medzinárodného významu, dôležitú napríklad pri presune z maďarského Miškovca do Vysokých Tatier. "Ale aj kamiónová doprava musí tento úsek obchádzať v dĺžke 85 kilometrov. Dosah to má však aj na miestnych ľudí. Niektorí pracujú v Prednej Hore a z Muráňa im to predtým zabralo 20 minút, ale dnes cez náhradnú trasu to trvá aj 2,5 hodiny," konštatoval.

Predpokladané náklady na rekonštrukciu poškodeného úseku cesty II/531 medzi Muráňom a Prednou Horou sú podľa BBSK medzi 15 a 20 miliónmi eur. Zastupiteľstvo na augustovom mimoriadnom zasadnutí odsúhlasilo alokáciu 15 miliónov eur na tento účel z už predtým schváleného úveru kraja.

Od konca júna je spomínaný úsek úplne neprejazdný a obchádzková trasa pre miestnych obyvateľov vedie cez Muránsku planinu, popod Muránsky hrad a cez Veľkú lúku. Ako predstavitelia BBSK viackrát avizovali, komunikáciu by chceli aspoň v jednom jazdnom pruhu sprejazdniť do zimy.