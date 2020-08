Rozbitá cesta po dažďoch v Muráni ničí aj výrobu legendárnych buchiet: Smutné slová starostu

Kvôli prepadnutej ceste trpia aj buchty.

Dedinka Muráň (okr. Revúca) zaznamenala pokles predaja svojej tradičnej sladkej pochúťky po vážnom poškodení vozovky, ktoré vzniklo po prívalových dažďoch ešte koncom júna. Podľa starostu Romana Goldschmidta počet predaných buchiet klesol v porovnaní s vlaňajším júlom o vyše 10-tisíc kusov.

Originálne buchty vyrábali v obci známej chovom huculských koní viac ako 40 rokov. Pred šiestimi rokmi pekáreň zatvorili. Samospráva sa však rozhodla prinavrátiť muránskym buchtám zašlú slávu a veľmi sa jej to aj darilo. Ľudia si sladkú dobrotu obľúbili a predajňu na rohu obce pravidelne navštevovali. Tento rok to vyzeralo, že predaj sa ešte zvýši vďaka tomu, že ľudia trávia leto doma a cestujú po Slovensku. K Muráňu ich ťahá aj známa syslia lúka, wellness centrum a hrad. Situácia sa však po prívalových dažďoch, kvôli ktorým sa prepadla cesta II/531 medzi Muráňom a Prednou Horou, výrazne zmenila.

„Zaznamenali sme výrazný pokles predaja buchiet. V porovnaní s vlaňajším obdobím je to až o 10-tisíc kusov menej,“ uviedol starosta. Mesiace jún, júl a august boli pritom pre obecnú predajňu najsilnejšie. „Vlani v júli sme predali 35-tisíc kusov a v auguste ešte o 2-tisícky viacej,“ prezradil Goldschmidt. Ľudia, ktorí smerujú na Poprad alebo do Revúcej, totiž využívajú iné obchádzky, pretože na Prednú Horu sa dá ísť len po národnom parku a aj to s povolenkou.

„Uvidíme ešte, že ako dlho to bude trvať, kým sa pôvodná cesta znova spojazdní. Zamestnávame 8 žien a nechceli by sme ich prepustiť. Niektoré z nich majú zmluvy na dobu určitú, tak je možné, že im ich nepredĺžime na zimu a na jar ich opäť príjmeme,“ vysvetlil starosta, ktorý verí, že predaj sa znova rozbehne.